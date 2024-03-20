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В лондонской больнице, где лечилась принцесса Уэльская Кейт, расследуют предполагаемую попытку заполучить ее медицинские данные

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Chris Jackson/Getty Images

В больнице, где принцессе Уэльской Кейт в начале года сделали операцию на брюшной полости, заявили, что "любое нарушение" конфиденциальности информации о пациенте будет расследовано.

Этому заявлению предшествовали сообщения в прессе о том, что сотрудники клиники пытались получить доступ к частной медицинской информации супруги принца Уильяма.

Лондонская Клиника (частная больница, в которую часто обращаются королевские особы), заявила, что в ней "нет места" тем, кто намеренно подрывает доверие пациентов или коллег.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) заявило, что получило "сообщение о нарушении" и проводит расследование.

Эл Рассел, исполнительный директор Лондонской Клиники, в своем заявлении отметил, что все его сотрудники "прекрасно осознают" свои "индивидуальные, профессиональные, этические и юридические обязанности в отношении конфиденциальности пациентов".

"Мы очень гордимся тем, что каждый день обеспечиваем превосходный уход и конфиденциальность нашим пациентам, доверием которых мы очень дорожим", — продолжил он.

"У нас есть системы контроля за управлением информацией о пациентах, и в случае любых нарушений мы проводим расследование и предпринимаем все необходимые нормативные и дисциплинарные меры", — добавил Эл Рассел.

Во вторник таблоид Daily Mirror сообщил, что по крайней мере одного из сотрудников клиники "поймали при попытке получить доступ к медицинским данным Кэтрин".

Газета сообщила, что в частной клинике, где в последние месяцы лечились принцесса и король Карл III, начато внутреннее расследование.

В заявлении Эла Рассела не упоминались опубликованные в прессе утверждения, касающиеся принцессы Уэльской.

Отвечая на вопрос о предполагаемых нарушениях в Лондонской Клинике, представитель Даунинг-стрит заявил, что "существуют строгие правила в отношении данных о пациентах, которые должны соблюдаться".

"Думаю, мы все хотим поддержать принцессу Уэльскую и принца Уэльского, и желаем ей скорейшего выздоровления", — добавил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

В январе Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости и на время выздоровления отказалась от всех публичных выступлений.

Она провела почти две недели в Лондонской Клинике, и ранее Кенсингтонский дворец заявил, что принцесса Уэльская не будет участвовать в публичных мероприятиях до Пасхи по григорианскому календарю (в этом году отмечается 31 марта).

Длительное отсутствие Кейт привело к появлению в интернете многочисленных спекуляций и конспирологических теорий о ее здоровье, которые усугубились после публикации 10 марта, в День матери, официальной фотографии Кэтрин вместе с тремя ее детьми. Ведущие агентства вскоре отозвали снимок, обнаружив в нем признаки ретуширования.

На следующий день Кэтрин извинилась за возникшее недоразумение, заявив, что она иногда экспериментирует с редактированием фотографий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2071719-v-londonskoy-bolnitse-gde-lechilas-printsessa-uelskaya-keyt-rassleduyut-predpolagaemuyu-popytku-zapoluchit-ee-meditsinskie-dannye/

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