Кейт Миддлтон впервые видели на публике с Рождества

Sun и другие британские газеты вечером в понедельник опубликовали на своих сайтах изображение Кэтрин, принцессы Уэльской (урожденная Кейт Миддлтон). Это первое известное появление ее на публике с Рождества.

Видеокадры были сняты очевидцем в минувшие выходные, когда Кейт вместе с мужем посетила фермерский магазин недалеко от Виндзорского замка, пишет Sun.

В начале года принцесса Уэльская перенесла операцию в брюшной полости (ее детали не раскрывались) и отказалась от всех публичных мероприятий до полного восстановления.

Ожидается, что она вернется к своим обязанностям после Пасхи по григорианскому календарю (в этом году отмечается 31 марта).

Столь длительное отсутствие на публике породило множество конспирологических теорий, и еще больше их подстегнули события, связанные с публикацией ее официальной фотографии 10 марта. Ведущие агентства вскоре отозвали снимок, обнаружив в нем признаки цифровой манипуляции.

На следующий день Кэтрин извинилась за возникшее недоразумение, объяснив его собственными экспериментами в качестве начинающего фотографа.

На новых кадрах принцесса выглядит здоровой и отдохнувшей, что может развеять спекуляции вокруг ее состояния хотя бы частично.

У принца Уильяма (который в последние месяцы тоже стал появляться на публике реже, объясняя это необходимостью заботиться о супруге, и даже минимум один раз отменил уже анонсированное участие в церемонии) на вторник запланировано публичное мероприятие: он посетит Шеффилд, чтобы узнать о проекте по борьбе с бездомностью, который он курирует.

Бездомность – серьезная проблема для Шеффилда: за прошлый год там зарегистрировались в качестве бездомных 4 тысячи человек или семей, это рекордная цифра с тех пор, как городская мэрия начала собирать такую статистику, и на 500 больше, чем годом ранее.