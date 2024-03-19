Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Новый арт-объект в Лондоне: это работа Бэнкси, он уже признал

Опубликовано:

Работа Бэнкси в Лондоне
Работа Бэнкси. Фото: Richard Baker / Contributor / Getty Images

Бэнкси подтвердил авторство новой картины, появившейся в воскресенье на севере Лондона.

В понедельник уличный художник, как он обычно это делает, выложил в социальные сети фотографии стены в парке Финсбери до и после своей работы.

За подпиленным зрелым деревом на стене нарисована зеленая масса, похожая на листву, а рядом с ней — изображение человека, держащего шланг для подачи жидкости под давлением.

Джеймс Пик, создатель сериала Би-би-си «История Бэнкси», отправился посмотреть на работу, как только узнал о ней.

«Если вернуться к началу его творчества, он всегда искал то, что можно сделать с минимальными усилиями, чтобы это выглядело действительно круто», - сказал он.

По его словам, для нанесения краски на стену, вероятно, использовался шланг под давлением или огнетушитель. На это же указывает и изображение человека.

Цвет краски совпадает с цветом, который местный совет района Излингтон использует для уличных знаков, что, по словам Пика, свидетельствует о внимании Бэнкси к деталям.

«Сейчас весна, и это дерево должно распускать листья, но Бэнкси, должно быть, проезжал мимо на велосипеде и подумал, как убого оно выглядит», — сказал он.

Местные жители стали постить изображения арт-объекта в соцсетях и фотографироваться на фоне.

«Бэнкси появился за одну ночь, и теперь моя арендная плата взлетит до небес», — написал один из жителей.

«Это похоже на личное послание нам, жителям, мы просто гордимся этим», — сказала Ванджа Селлерс, которая живет на соседней улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2070465-novyy-art-obekt-v-londone-eto-rabota-benksi-on-uzhe-priznal/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Британский министр обороны отменил визит в Одессу из-за предупреждений разведки и российских обстрелов В Исландии началась эвакуация жителей из-за извержения вулкана В Газу доставили первую партию гуманитарной помощи по морю
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.