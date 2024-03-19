Новый арт-объект в Лондоне: это работа Бэнкси, он уже признал

Бэнкси подтвердил авторство новой картины, появившейся в воскресенье на севере Лондона.

В понедельник уличный художник, как он обычно это делает, выложил в социальные сети фотографии стены в парке Финсбери до и после своей работы.

За подпиленным зрелым деревом на стене нарисована зеленая масса, похожая на листву, а рядом с ней — изображение человека, держащего шланг для подачи жидкости под давлением.

Джеймс Пик, создатель сериала Би-би-си «История Бэнкси», отправился посмотреть на работу, как только узнал о ней.

«Если вернуться к началу его творчества, он всегда искал то, что можно сделать с минимальными усилиями, чтобы это выглядело действительно круто», - сказал он.

По его словам, для нанесения краски на стену, вероятно, использовался шланг под давлением или огнетушитель. На это же указывает и изображение человека.

Цвет краски совпадает с цветом, который местный совет района Излингтон использует для уличных знаков, что, по словам Пика, свидетельствует о внимании Бэнкси к деталям.

«Сейчас весна, и это дерево должно распускать листья, но Бэнкси, должно быть, проезжал мимо на велосипеде и подумал, как убого оно выглядит», — сказал он.

Местные жители стали постить изображения арт-объекта в соцсетях и фотографироваться на фоне.

«Бэнкси появился за одну ночь, и теперь моя арендная плата взлетит до небес», — написал один из жителей.

«Это похоже на личное послание нам, жителям, мы просто гордимся этим», — сказала Ванджа Селлерс, которая живет на соседней улице.