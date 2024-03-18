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Новости русской службы Би-би-си

Путин впервые произнес фамилию Навального. Он утверждает, что был согласен на обмен политика

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Images

Российский президент Владимир Путин заявил, что смерть политика Алексея Навального — печальное событие, но «это случается». Путин также сказал, что за несколько дней до гибели получил от некоего человека предложение обменять Навального на людей, которые находятся в заключении на Западе, и сразу согласился на эту идею. О том, что Путину предлагали такую сделку, ранее рассказали соратники оппозиционера.

Путин прокомментировал гибель Навального на пресс-конференции в своем штабе после завершения голосования на президентских выборах в России.

Путин впервые высказался о смерти политика в колонии и впервые публично произнес вслух фамилию Навального.

«Эван Гершкович провел эти выборы в тюрьме, Борису Надеждину, который против вашей войны в Украине, не разрешили с вами соревноваться, а Алексей Навальный погиб в одной из ваших тюрем во время вашей кампании. Господин президент, вы это называете демократией?» — задал президенту вопрос журналист американского телеканала NBC Кир Симммонс.

«Это жизнь» — ответил Путин. Недопуск Надеждина он связал с неудовлетворительной работой штаба политика. О деле Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, который с конца марта 2023 года находится в «Лефортово» по обвинению в шпионаже, Путин не сказал ничего.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди уходили из жизни. А разве в США этого не бывало? Бывало и неоднократно», — ответил Путин.

Затем президент подтвердил, что согласился на идею обмена Навального на Запад за считанные дни до смерти политика. Навальный умер 16 февраля в колонии ИК-3 в Харпе в Ямало-Ненецком автономном округе. Семья полторы недели добивалась выдачи его тела.1 марта Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с ним пришли тысячи человек.

«Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет неожиданно за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали — и не сотрудники администрации — некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в Западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет. Человек, который со мной говорил еще фразу не закончил, я сказал: „я согласен“. Только при одном условии — что мы его поменяем, чтобы он не возвращался, пусть там сидит».

«Ну это случается, ничего здесь с этим не поделаешь», — сказал Путин о смерти Навального. Он также сказал, что выборы в России были демократическими.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после его выступления сказал журналистам, что слова Путина о возможном обмене показывают его открытость. Он также заявил, что вдова политика Юлия Навальная якобы могла приехать в Россию, чтобы встретиться с мужем, «но она предпочла остаться за рубежом».

«Подтвердил обмен и тут же приказал убить», — прокомментировал заявления Путина директор ФБК Иван Жданов. «Путин назвал Навального по имени впервые. Через месяц после того, как цинично убил его. И сам подтвердил — убил, чтобы не обменять», — написал соратник Навального Леонид Волков.

Соратники Алексея Навального заявили, что в последние месяцы велись переговоры о его обмене, вскоре смерти политика. В частности, 26 февраля Мария Певчих рассказала, что знает об обсуждении схемы обмена, в рамках которой Навального якобы могли обменять на двух граждан США и на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного на пожизненное заключение в Германии.

Имен граждан США, на которых могли обменять Навального, Певчих не назвала. СМИ предположили, что речь идет об американском ветеране Поле Уилане и журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче. Оба преследуются в России по статье о шпионаже. Уилана в 2020 года приговорили к 16 годам тюрьмы. Гершкович ждет суда в «Лефортово».

Красикова в 2021 году приговорили в Германии к пожизненному заключению. В 2019 году он застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Путин не скрывал, что желал возвращения Красикова в Россию. В начале февраля он намекнул на это в интервью американскому ведущему Такеру Карлсона, который поинтересовался перспективами возвращения Гершковича на родину в США. Путин в ответ начал говорить о человеке, который «из патриотических соображений» «ликвидировал бандита» в некой европейской стране.

По данным Певчих, вечером 15 февраля она «получила подтверждение», что переговоры об обмене Красикова на Навального и американских граждан «ведутся и находятся на финальной стадии».

Факт таких переговоров подтвердили ведущие западные СМИ и российский собеседник Би-би-си, осведомленный о ходе дискуссии. Он рассказал, что обмен Красикова на Навального и Гершковича действительно обсуждался группой переговорщиков из России, Германии и США.

По словам источника, переговорщики достигли согласия об обмене 15–16 февраля — менее чем за сутки до смерти Навального. Тогда собеседник Би-би-си не располагал информацией о том, дал ли окончательное согласие на обмен президент России Владимир Путин.

Певчих утверждала, что предложение Владимиру Путину передал предприниматель Роман Абрамович. Об этом слышал и собеседник Русской службы Би-би-си. Издание «Агентство» со ссылкой на источники писало, что в последний раз бизнесмен обсуждал обмен Навального с Путиным утром 16 февраля — в день смерти Навального.

Агентство Reuters тогда же сообщило, что США и Германия действительно обсуждали потенциальный обмен заключенными с Россией, но переговоры находились на ранних стадиях. По данным источников Financial Times, обмен Красикова на Гершковича и американцев действительно обсуждался. Но после смерти Навального интерес Берлина к сделке ослаб, писала британская газета.

Соратники Навального связывают смерть политика именно с возможностью его обмена. Российские власти отрицают причастность к его гибели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2069787-putin-vpervye-proiznes-familiyu-navalnogo-on-utverzhdaet-chto-byl-soglasen-na-obmen-politika/

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