Задержания за приход на участок, гвоздики "в память о смерти свободы" и бюллетени на могиле Навального: как проходит "Полдень против Путина"

В десятках российских городов и у посольств РФ за рубежом люди выстроились в очереди у избирательных участков. Они пришли к 12 по местному времени, приняв участие в акции «Полдень против Путина», анонсированной Алексеем Навальным незадолго до его смерти в колонии. Некоторые очереди растянулись на километры. Би-би-си рассказывает главное о том, как граждане России выразили свое несогласие с очередным президентским сроком Владимира Путина.

Упомянутые в этом тексте движение «Голос», «ОВД-Инфо», «Медиазона», «Бумага», а также Станислав Андрейчук, Георгий Албуров, Мария Певчих, Иван Жданов, Дмитрий Колесив имеют в России статус «иностранных агентов». ФБК признано экстремистским и запрещено в России.

Самые ранние акции и «Полдень» в Москве и Петербурге

Соратники Алексея Навального призвали своих сторонников прийти к избирательным участкам в одно и то же время — полдень. Что делать — голосовать против Путина, портить бюллетень или вовсе попытаться забрать его домой — людям предложили решить самим. Сами очереди из избирателей, которые должны были собраться в городах по всей России, по задумке инициаторов акции продемонстрировали бы, что россиян, несогласных с войной в Украине и переизбранием Путина, много.

Команда Навального писала об акции весь месяц после гибели политика в колонии, а российские власти пытались ее предотвратить. Так, московская прокуратура трижды выпускала предостережения из-за призывов прийти на избирательные участки города «в определенные дату и время», чтобы якобы поучаствовать «в несогласованных массовых мероприятиях» и помешать выборам.

Некоторые россияне в субботу получили в мессенджерах Telegram и Signal сообщения от незнакомых аккаунтов, в которых их обвиняли в поддержке «экстремистских идей» и просили «проголосовать спокойно, без очередей и провокаций».

В Москве в воскресенье усилили охрану избирательных участков — до полудня возле них выставили силовиков, к некоторым подогнали автозаки и машины Росгвардии.

Тем не менее в десятках городов люди приняли участие в акции. Очереди выстроились на избирательных участках в Перми, Челябинске, Екатеринбурге В последнем, как пишет It’s My City, на участках сегодня дежурят более 20 тысяч сотрудников МВД, МЧС, Росгвардии и других силовых подразделений, а над городом летает дирижабль.

Накануне первого дня голосования сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук опубликовал памятку, которую раздают наблюдателям от общественных палат в частности в Свердловской области. Инструкция посвящена тому, как отличить участников акции «Полдень против Путина» от других избирателей. Участников акции предложили опознавать по наличию атрибутики штабов Навального, флагам Украины или бело-сине-белым флагам, пацифистским символам, а также по «нервному поведению при виде сотрудников полиции» и при «искусственном создании толпы». Наблюдателей обязали снять два видео в 12.00 «с максимальным охватом территории и людей»: перед избирательным участком и внутри.

Пришли к полудню на участки и жители Новосибирска. Мэрия города даже выпустила сообщение, в котором заявила, что «в разных регионах предприняты попытки провокативных действий с целью дестабилизации работы избирательных комиссий». Из-за этого на участках усилили меры безопасности, и именно потому, как сообщили в мэрии в воскресенье там «наблюдалось скопление избирателей».

В пятницу и субботу в десятках российских городов люди обливали бюллетени красящей жидкостью и пытались устроить на участках поджоги. Никогда раньше на выборах в России такие инциденты не случались столь часто. Судя по сообщениям СМИ, большинство людей, которые устроили эти инциденты, стали жертвами мошенников. Силовики возбудили как минимум 15 дел по статье о «воспрепятствовании работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ), троих человек отправили в СИЗО.

Очередь у избирательного участка в Москве. Фото: Natalia Kolesnikova / AFP / Getty Images

Очередь у избирательного участка в Санкт-Петербурге. Фото: Olga Maltseva / AFP / Getty Images

Одни из самых больших очередей возле участков в России ожидаемо выстроились в Москве и Санкт-Петербурге. Как пишет «Бумага», петербуржцы оставляют на бюллетенях надписи «Нет войне», «Россия будет свободной, Путин — в Гааге», «Убийца», «Мир!». Как пишет издание «Агентство» (внесено в России в реестр «иноагентов») со ссылкой на своих подписчиков, в Москве в полдень очереди собрались перед избирательными участками на Арбате, на Ярославском шоссе, на Мичуринском проспекте, в Лялином переулке, на Амурской и Пушкинской улицах, а также на улице Мусы Джалиля. Фото очереди к избирательному участку в Бутово прислали корреспонденту Русской службы Би-би-си.

«Для меня было важно увидеть лица других людей, которые пришли сегодня сюда, и понять, что я не один в своих политических взглядах», — сказал редактору Би-би-си по России Стиву Розенбергу один из участников акции «Полдень против Путина» в Москве по имени Иван. — Есть много москвичей и других людей, которые верят, что Россия может быть другой страной с другим будущим».

Большая очередь выстроилась на УИК № 338, расположенном в МФТИ в Москве, сообщила SOTA — в этом вузе преподает Борис Надеждин, недопущенный до выборов. Сам Надеждин в 12.08 мск опубликовал в своем телеграм-канале видео с подписью «Проголосовал в последний день на участке в родном Долгопрудном». Чуть позже он опубликовал видео уже из избирательного участка в МФТИ, где его встретили аплодисментами и окружили, скандируя «Надеждин» и «президент».

В воскресенье москвичи также приходили на могилу Алексея Навального на Борисовском кладбище — сегодня там, кроме цветов, оставляли избирательные бюллетени, на которые люди вписывали его имя, сообщило издание RusNews. Люди включали на мобильных песню «Привет, это Навальный» группы «Элизиум» — музыканты написали этот трек на основе одного из писем Алексея Навального, в котором он сравнил свое пребывание в СИЗО с космическим путешествием.

«Мне кажется, акция достигла своей цели. Потому что на многих участках реально много народа, люди пришли и выразили солидарность», — написал об акции в X (бывший Твиттер) директор ФБК Иван Жданов, который сейчас находится около российского посольства в Вильнюсе.

Российские власти, тем временем, попытались присвоить высокую явку на участки днем в воскресенье себе. Так, глава ЦИКа Элла Пафмилова назвала очереди «бурей вот этого гражданского самосознания». Она заявила, что на участки пришли люди, возмущенные теми, кто в пятницу и субботу заливал урны зеленкой. Последних она назвала «зеленчиками Зеленского». «Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: „Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать“», — сказала Памфилова. В канале пропагандиста Владимира Соловьева сообщалось, что в полдень в очереди возле участков выстроились сторонники Путина.

Как задерживали на участках

Всего «ОВД-Инфо» насчитало уже 65 задержанных в 16 городах России. Больше всего — 26 человек — в Казани.

На московском участке № 33 в Басманном районе задержали члена УИК с правом решающего голоса — Вячеслав Голиков надел футболку с мелкой надписью «Навальный». Как отмечает «ОВД-Инфо», футболка с такой надписью не может быть законным поводом для задержания. «Это не агитация за кандидата на пост президента и не экстремистская символика», — отмечает правозащитный проект.

Издание «Фонтанка» сообщило о задержании в полдень своего журналиста рядом с УИКом № 2182 — глава УИК написал заявление, что журналист якобы размахивал руками, нецензурно выражался и приставал к окружающим, «чем нарушил избирательное право других граждан». При это журналист даже не успел войти в здание, отмечает «Фонтанка».

Еще одного человека — активистку Анастасию Кузнецову — задержали на выходе из дома, ее отвезли в полицию и теперь вменяют хулиганство. Сама она сказала, что не понимает, о каком инциденте идет речь. У метро в Петербурге уже после голосования был задержан активист Виталий Иоффе. Он написал на бюллетене «Будьте вы все прокляты». Сейчас ему вменяют давний пикет с плакатом «Сдох один, сдохнет другой» с портретом Иосифа Сталина, его доставили в отдел полиции, передает «ОВД-Инфо».

Жителя Казани Александра Ширшова задержали из-за прихода на избирательный участок к 12 часам. По данным «ОВД-Инфо», вместе с ним в автозаке оказалось еще более 20 человек. Издание узнало, что на одном из участков в городе полицейские запрещали пришедшим молодым людям проголосовать в полдень — им угрожали задержаниями, требуя прийти «через час-два».

В Кирове девушка оставила четыре гвоздики у стены избирательного участка «в память о смерти свободы» — ее сразу же задержали и отвезли в городское управление МВД, пишет «ОВД-Инфо».

В Уфе мужчину задержали на избирательном участке из-за попытки бросить в урну фото Алексея Навального — его также доставили в отдел полиции. Что именно ему вменяют, пока неизвестно, но член УИК угрожал мужчине уголовной статьей о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Житель Иркутска принес с собой клей и полоски с именами «своих кандидатов» и вклеил в бюллетень имена Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы и Юлии Навальной. В строчку с именем Путина Сергей вклеил надпись «Потенциальный уголовник по ст. 285 ч.3 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями». «К сожалению, я допустил ошибку — воспользовался секундным клеем. Бумага, из которой сделан бюллетень, дешевая, похожая на туалетную. Легко пропиталась клеем и приклеилась к столу» — рассказал он изданию «Люди Байкала». Мужчине пришлось отдирать бюллетень от стола, этот звук услышал дежурный сержант и вызвал полицейских. От избирателя потребовали написать объяснительную, но он отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Тогда председательницу комиссии попросили написать на него заявление, но она тоже отказалась. В итоге на мужчину не стали составлять протокол, ему разрешили опустить испорченный бюллетень в урну.

Как голосовали за границей

Акция «Полдень против Путина» также проходит во многих городах мира. Россияне приходят к посольствам РФ и консульским отделам и тоже стоят в длинных очередях по несколько часов для возможности проголосовать.

В Берлине к российскому посольству пришла Юлия Навальная. Ей апплодировали, люди подходили поговорить с ней и обнять ее. Как пишет «Медиазона», очередь в Берлине растянулась на несколько кварталов.

Юлия Навальная на акции протеста в Берлине. Фото: Tobias Schwarz / AFP / Getty Images

В столице Литвы Вильнюсе на акцию «Полдень против Путина» пришло больше сотни человек. В Вильнюсе базируется Фонд борьбы с коррупцией, в городе живут многие российские оппозиционные активисты. При этом не все из них голосуют — так Мария Певчих и Георгий Албуров, как и многие другие, работающие в ФБК, пришли на протестную акцию, но в само посольство России не зашли. Как пояснил Би-би-си Албуров, он и многие другие активисты находятся в федеральном розыске и при входе в посольство у них могут отобрать паспорта.

Акция протеста в Риге, Латвия. Фото: Gints Ivuskans / AFP / Getty Images

Журналист Дмитрий Колезев написал, что обход всей очереди в Лиссабоне занимает 2,5 минуты быстрым шагом и опубликовал видео, подтверждающее его слова.

По данным ЦИК на 15:05 мск, явка на выборах составила 67,60% — этот показатель не учитывает явку избирателей, которые проголосовали на выборах дистанционно. ЦИК отмечает, что явка уже превысила показатель на выборах президента в 2018 году — тогда итоговая явка избирателей на участках составила 67,54%.