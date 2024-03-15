В России начались выборы президента. Вот что надо о них знать

Голосование на российских президентских выборах стартовало. Утром 15 марта участки открываются в восточных регионах, а затем и по всей стране. Голосование продлится три дня, в трети регионов оно будет в том числе электронным. Нет никаких сомнений, что по его итогам президентом в пятый раз станет Владимир Путин. Би-би-си напоминает о главном, что надо знать об этих выборах и предшествовавшей им кампании.

Упомянутые в этом тексте движение «Голос», издание «Медуза» и политик Максим Кац имеют в России статус «иностранных агентов».

У Путина — три «оппонента». Шансов на победу нет ни у одного из них

«Соревноваться» с действующим президентом Путиным на этих выборах позволили трем спарринг-партнерам. Это депутат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Думы из «Новых людей» Владислав Даванков. Ни один из них не осуждает войну в Украине и не критикует Путина напрямую.

Активист от ЛДПР. Фото: Contributor / Getty Images

Независимых кандидатов на выборы не допустили — ЦИК в процессе регистрации отказал и журналистке из Ржева Екатерине Дунцовой, и политику Борису Надеждину, который выдвинулся от партии «Гражданская инициатива». Оба критиковали вторжение в Украину и выступали за прекращение войны.

Борис Надеждин. Фото: Vera Savina / AFP via Getty Images

Единственным, кто вел заметную кампанию (впрочем, не называя это кампанией), оказался Владимир Путин. Для него эти выборы станут пятыми. Вновь избираться на пост главы государства он может благодаря тому, что в 2020 году с помощью Госдумы переписал российскую Конституцию, «обнулив» собственные президентские сроки.

В феврале и марте Путин активно ездил по стране, встречаясь с военными, рабочими, учеными, аграриями и молодежью. Фактически все эти мероприятия были предвыборными, хотя ни слова «выборы», ни призывов приходить на участки на них не звучало. О чем там шла речь, Би-би-си пересказала в этом материале.

Остальные кандидаты старались не привлекать к себе внимания. Единственная интрига голосования — в том, кто из них займет второе место и с каким результатом.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» в преддверии выборов выпустило доклад, в котором назвало нынешнюю кампанию «самой бессодержательной» за всю историю президентских выборов в России. Эксперты «Голоса» пришли к выводу, что интереса к выборам не проявляли ни федеральные, ни региональные СМИ. А кандидаты «даже не пытаются имитировать реальное желание участвовать в борьбе за президентский пост и бороться за голоса избирателей».

Менее яркой, чем обычно, вышла даже кампания самого Путина, заметил «Голос»: «По сути, делается всё, чтобы граждане не заметили сам факт проведения выборов. Основная ставка — явно на административный привод подконтрольных избирателей, в чьей лояльности власти, по-видимому, уверены».

Власти, как всегда, мобилизуют бюджетников. Главная цель — повышение явки

Как писала «Медуза», главная цель Кремля на этих выборах — это высокая явка в 70-80% избирателей. Около 80% должны, по желанию администрации президента, проголосовать за Владимира Путина.

Добиваться такой явки и такого результата Кремль решил традиционным методом — принуждением к голосованию бюджетников. Би-би-си подробно рассказывала, как сотрудников госкорпораций, учителей и врачей по всей стране принуждают участвовать в выборах.

Главное новшество этой президентской кампании — дистанционное волеизъявление. В 29 регионах — то есть на трети территории России — на президентских выборах впервые применят электронное голосование (ДЭГ). Там, как писала Би-би-си, админресурс используют именно для того, чтобы принудить людей голосовать электронно — причем в первый день голосования, 15 марта.

Многих просили участвовать и в тестировании системы. Как рассказывала Би-би-си, часть бюджетников обязали на работе прислать скриншоты, доказывающие, что они зарегистрировались для участия в дистанте.

Агитация выборов президента в России. Фото: Contributor / Getty Images

В начале недели в ЦИК сообщили, что заявки на участие в ДЭГ подали 4,5 млн человек. Это без учета Москвы, где для участия в дистанте отдельная заявка не нужна.

Процедура ДЭГ вызывает вопросы у независимых наблюдателей — ведь проконтролировать результат практически невозможно. В 2021-м на думских выборах именно результаты электронного голосования перевернули итоги в одномандатных округах в Москве, обеспечив победу провластным кандидатам.

Для повышение явки власти пользуются не только принуждением к голосованию, но и другими методами. Избирателям и в Москве, и в регионах традиционно обещают, что за участие в голосовании они получат призы. В столице за участие в дистанте обещают промокоды в магазины и рестораны. В Марий Эл за семейные фото с участка разыгрывают фотокниги подарочные сертификаты на Ozon. В Свердловской области разыгрывают призы побогаче — например, смартфоны и машины.

В преддверии выборов в соцсетях появились и традиционные «вирусные ролики», призывающие людей голосовать — хоть и не такие заметные, как во время президентской кампании 2018 года.

Отдельный сюжет этих выборов — голосование на оккупированных территориях.

В 2024 году президента России впервые будут выбирать на оккупированных территориях четырех регионов Украины — Запорожья, а также Херсонской, Донецкой и Луганской областей (в аннексированном Крыму президентские выборы уже проводили в 2018 году).

В этих регионах жителей тоже активно принуждают участвовать в выборах — с поправкой на условия военного положения, в условиях которого живут избиратели.

Голосование на аннексированных территориях началось досрочно. В регионах работают избирательные участки, но власти призывают жителей голосовать на дому. В итоге члены комиссий с урнами — в сопровождении вооруженных людей — приходят прямо по месту жительства, рассказывала Би-би-си.

Голосовать гражданам разрешено по любым документам — в том числе украинским паспортам.

Это уже вторая кампания на оккупированных территориях за последние месяцы — в сентябре 2023 года там проводили местные выборы. Западные страны неоднократно осуждали проведение любых голосований на территориях, которые Россия захватила с помощью военной агрессии. В ЕС это расценили как нарушение международного права и суверенитета Украины.

Оппозиция готовит акцию в полдень 17 марта

Большинство представителей несистемной российской оппозиции нынешнюю кампанию провели либо в тюрьме, либо за границей. В последние месяцы они активно обсуждали, как действовать на выборах, результат которых не вызывает сомнений.

Свой вариант предложила команда Алексея Навального — главного российского оппозиционера, который в феврале погиб в колонии ИК-3 в Харпе. Он предлагал своим сторонникам принять участие в акции «Полдень против Путина», а именно — прийти на участки 17 марта в 12:00.

Из-за гибели политика суть акции пришлось разъяснять уже его команде. Они предлагают избирателям голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента, или портить бюллетень, чтобы сделать его недействительным.

Московская прокуратура уже заявила, что видит в этой акции «признаки экстремистской деятельности».

За день до начала выборов команда Навального опубликовала ролик с письмом политика. В нем он рассказывал о задумке, которая могла бы россиянам помочь определиться с выбором с помощью «квантовой физики». В итоге его соратники разработали приложение, которое в день выборов будет случайным образом выбирать стратегию голосования для каждого конкретного избирателя.

Большинство заметных оппозиционеров идею с акцией поддержали. Но один из них, политик Максим Кац, предложил своей аудитории в несколько миллионов человек голосовать за конкретного кандидата — выдвиженца «Новых людей» Владислава Даванкова. Свой выбор Кац объяснил тем, что Даванков — единственный, кто высказывался за мир в войне России и Украины. О мире Даванков действительно говорил — впрочем, утверждал, что этот мир должен быть на «российских условиях». А еще он голосовал в Думе в поддержку законов, связанных с войной — например, об аннексии украинских территорий. Соратники Навального призывы Каца раскритиковали.

За несколько дней до голосования вдова политика Юлия Навальная опубликовала колонку в Washington Post, в которой призвала мировых лидеров не признавать итоги мартовского голосования за президента России. Она заявила, что к Владимиру Путину стоит относиться не как к политику, а как к «главарю мафиозной банды», и что его нельзя ставить в один ряд с демократически избранными политиками.

Представители российской оппозиции провели переговоры с западными политиками и надеются на то, что по меньшей мере несколько государств не будут официально объявлять о признании легитимности выборов президента России. Об этом Би-би-си заявил бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский (в российском реестре «иноагентов»).

«Мы рассчитываем, что нам удастся либо убедить значительную часть западных правительств и парламентов признать нелегитимность предстоящих выборов. Либо, во всяком случае, не выражать официальное признание этой легитимности. В нынешней ситуации уже серьезное продвижение и серьезное изменение», — отметил Ходорковский.

Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре прошлого года приняла резолюцию с призывом «признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его нынешнего президентского срока».

Как будут голосовать россияне за границей?

В странах Балтии чиновники высказались жестче других, предупредив голосующих на территории Латвии, Литвы и Эстонии россиян о проверках документов у избирательных участков и последствиях поддержки российской агрессии. На выборах 2018 года Путина поддержали 94,4% всех пришедших голосовать в Латвии. Сейчас, в условиях военного времени, три страны Балтии заявили, что не признают результат выборов, проведенных в том числе на оккупированных землях Украины.

В Латвии министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере в эфире местного ТВ предупредила, что желающим прийти на выборы следует учитывать положения уголовного кодекса Латвии, осуждающего поддержку войны РФ в Украине. Российские СМИ в ответ написали, что в Латвии пытаются «запретить» россиянам голосовать.

Позже Либиня-Эгнере объяснила, что ее слова исказили, а сам факт участия российского гражданина в выборах президента России не может быть расценен Латвией как преступление. Зато любые проявления поддержки войны вокруг посольства (например, плакаты и выкрики) будут наказываться, в стране есть уголовная статья за поддержку вторжения России в Украину. Во время выборов президента России возле консульства будут проверять документы (чтобы выявить тех, кто находится на территории страны незаконно).

«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными», — заявил МИД Эстонии.

Местных жителей предостерегли от поездок в Россию в дни голосования: «При пересечении границы нужно быть готовым к задержкам. Полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу. Любое использование символов, поддерживающих агрессию, запрещено», — предупредил руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.

Российские власти организовали на границах со странами Балтии девять участков для голосования — прямо возле погранпунктов.

Всего для российских избирателей в 144 странах мира откроются 288 участков. Это на 113 меньше, чем на прошлых выборах: число сократилось «из-за властей недружественных стран», сообщили российские государственные СМИ.

Количество российских диппредставительств, в которых граждане голосуют за границей, с начала полномасштабной войны с Украиной сильно уменьшилось. А в странах, у которых с Россией нет дипломатических отношений — например, в Грузии — участков не будет вовсе.