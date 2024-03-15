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Послы Евросоюза коллективно отказались от встречи с главой МИД России. Лавров назвал это хамством

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Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей лавров назвал хамством коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с ним, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Свою позицию российский министр озвучил в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону", — сказал он.

Как объясняет издание, на прошлой неделе послы стран ЕС за два дня до встречи с ним уведомили об отказе присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в России.

"У нас накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься", — рассказывал Лавров о повестке несостоявшейся встречи.

Коллективный отказ послов от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является "стандартной практикой" координации между членами Евросоюза, объяснял официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2068620-posly-evrosoyuza-kollektivno-otkazalis-ot-vstrechi-s-glavoy-mid-rossii-lavrov-nazval-eto-hamstvom/

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