Послы Евросоюза коллективно отказались от встречи с главой МИД России. Лавров назвал это хамством

Министр иностранных дел России Сергей лавров назвал хамством коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с ним, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Свою позицию российский министр озвучил в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону", — сказал он.

Как объясняет издание, на прошлой неделе послы стран ЕС за два дня до встречи с ним уведомили об отказе присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в России.

"У нас накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься", — рассказывал Лавров о повестке несостоявшейся встречи.

Коллективный отказ послов от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является "стандартной практикой" координации между членами Евросоюза, объяснял официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.