Война в Газе: первое судно с гуманитарной помощью вышло с Кипра; "Хезболла" и ЦАХАЛ обменялись ударами

Судно с почти 200 тоннами продовольствия для сектора Газа вышло из порта на Кипре рано утром во вторник в рамках пилотного проекта, предполагающего открытие нового морского маршрута помощи населению анклава, которому угрожает голод.

Гуманитарный кризис в Газе, обострившийся после начала военной операции израильских войск в ответ на нападение ХАМАС, грозит в ближайшее время перерасти в катастрофу.

Благотворительное судно Open Arms вышло из порта Ларнака на Кипре, ведя на буксире баржу с мукой, рисом и другими продуктами.

Судно принадлежит одноименной испанской благотворительной организации.

Конечный пункт маршрута не разглашается.

Миссию организовала американская благотворительная организация World Central Kitchen (WCK), главный финансовый донор — Объединенные Арабские Эмираты, а испанская благотворительная организация предоставила судно.

"Наша цель — создать морскую магистраль из лодок и барж с миллионами порций еды, которые будут постоянно направляться в Газу", — говорится в заявлении основателя WCK Хосе Андреса и исполнительного директора Эрин Гор.

Миссия не имеет отношения к планам США построить вблизи побережья Газы плавучий причал, который позволит оперативно доставлять гуманитарную помощь.

Гуманитарный кризис

Благотворительные организации намерены доставлять помощь непосредственно в Газу, которую Израиль практически полностью изолировал от внешнего мира в ответ на нападение 7 октября.

В связи с отсутствием портовой инфраструктуры WCK заявила, что создаст в Газе временный причал, используя материалы разрушенных зданий и обломки. Строительство причала "идет полным ходом, — сообщил Андрес в своем посте на сайте X. Мы можем потерпеть неудачу, но самая большая неудача — это не пытаться!"

Компания заявила, что у нее есть еще 500 тонн помощи, собранной на Кипре, которая также будет отправлена.

Организация Объединенных Наций предупредила о широкомасштабном голоде среди 2,3 миллиона палестинцев, проживающих в Газе, спустя пять месяцев после начала войны.

Кипр заявил, что этот морской коридор позволяет быстро доставить помощь туда, где она необходима. Грузы будут проходить проверку безопасности на Кипре командой, включающей персонал из Израиля, что устранит необходимость в досмотре при разгрузке, таким образом сократив до минимума возможные задержки в доставке помощи.

Обострение на границе

Между тем конфликт не утихает ни в Газе, ни на севере Израиля, где ливанская группировка "Хезболла" заявила во вторник, что выпустила более 100 ракет по израильским военным позициям в отместку за удар по востоку страны, в результате которого накануне погиб один человек.

В заявлении группировки говорится, что обстрел произведен "в ответ на израильские нападения на наш народ, деревни и города, совсем недавно вблизи города Баальбек и убийство одного гражданина".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "потрясен" тем, что боевые действия в Газе продолжаются, несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамадан.

Он предупредил, что "голод и недоедание" захлестывают анклав.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, находящийся в Нью-Йорке, опубликовал язвительное письмо в адрес Гутерриша, в котором заявил, что его пребывание на посту генерального секретаря опустило организацию на самое дно, и назвал отказ генсека осудить зверства, совершаемые ХАМАС, неприемлемым.