Трудный Рамадан. Израильтяне и палестинцы готовятся к возможному обострению в Иерусалиме в священный месяц

Израильтяне и палестинцы готовятся к напряженной неделе: в Газе не видно никаких признаков ослабления напряженности, а ХАМАС призывает к маршам протеста по всему исламскому миру, чтобы отметить начало Рамадана в понедельник.

Прекращение боевых действий до начала священного для мусульман месяца еще недавно казалось возможным — Израиль и ХАМАС через посредников вели в Каире переговоры о деэскалации и обмене заложников на заключенных палестинцев в израильских тюрьмах.

Однако на минувшей неделе они закончились безрезультатно, хотя, по данным египетских источников, в воскресенье посредники вновь встретятся с делегацией ХАМАС, чтобы попытаться достичь соглашения с Израилем.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что сделка между ХАМАС и Израилем "выглядит непростой", хотя он и верит в лучшее.

Посол США в Израиле Джек Лью ранее заявил, что если сделка не будет достигнута, то реализовать более широкую стратегию США, включая мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией, будет невозможно.

"Пауза в боевых действиях увеличит вероятность затишья на севере страны и повысит вероятность нормализации отношений с Саудовской Аравией. На всех уровнях кризис с заложниками должен быть завершен", — сказал он.

Неспокойный Рамадан

Израильские власти контролируют комплекс в Старом городе Иерусалима, известный мусульманам как Аль-Харам аш-Шариф, а евреям — как Храмовая гора.

Сотни тысяч мусульманских верующих пытаются попасть в мечеть Аль-Акса — третье по святости место в исламе после Мекки и Медины, — для специальных молитв, совершаемых только в Рамадан. Рядом с мечетью Аль-Акса находится Западная стена, самое святое место молитвы для иудеев.

ХАМАС призвал палестинцев активнее посещать мечеть во время священного месяца, а Израиль в ответ обвинил движение в "стремлении поджечь регион во время Рамадана".

В субботу Израиль сообщил, что директор ЦРУ Билл Бернс тайно встретился с директором израильского Моссада Дэвидом Барнеа в Иордании в пятницу, чтобы обсудить усилия по достижению сделки по освобождению заложников в Газе.

"ХАМАС стремится поджечь район во время Рамадана за счет палестинских жителей сектора Газа", — говорится в заявлении Моссада о встрече Бернса и Барнеа. — "ХАМАС отказывается идти на уступки и дает понять, что не заинтересован в сделке".

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда в пятницу призвал сделать так, чтобы месяц Рамадан стал эскалацией "Потопа Аль-Аксы" — так ХАМАС назвал нападение на Израиль 7 октября.

В видеообращении, опубликованном в телеграме в пятницу, Абу Обейда назвал Рамадан "месяцем победы, месяцем джихада" и заявил, что группировка защищает честь мусульман всего мира в Газе.

"Мы призываем наш народ пройти маршем по Иерусалиму… помолиться в мечети… и остановить оккупацию, ведущую к контролю и разделению. Мечеть Аль-Акса принадлежит нам".

В начале марта глава политического крыла ХАМАС Исмаил Хания, живущий в Катаре, призвал исламистские группировки на Ближнем Востоке, многие из которых поддерживает Иран, усилить атаки на Израиль во время Рамадана, призвав к "широкому и международному движению за снятие блокады с мечети Аль-Акса".

Хью Ловатт из Европейского совета по международным отношениям считает, что наступление Рамадана несет угрожающие последствия для всего региона: "У ХАМАС есть возможность мобилизовать палестинцев в Израиле и на Западном берегу на том основании, что Харам аш-Шариф находится под угрозой… Насилие в священном месте может легко спровоцировать насилие в других местах, на Западном берегу или даже за границей Израиля, например, в Ливане".

Ограничения и провокации

То, как пройдет Рамадан в этом году, во многом зависит от событий в Газе, а также от ограничений, наложенных Израилем.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал ввести жесткие ограничения на доступ израильских граждан-мусульман к мечети Аль-Акса, заявив, что это необходимо для того, чтобы не дать ХАМАС "праздновать победу", пока израильские заложники остаются в плену в Газе. Бен-Гвир порекомендовал премьер-министру Биньямину Нетаньяху запретить молиться в мечети в этот Рамадан даже мусульманскому меньшинству Израиля, составляющему около 18% населения страны.

Однако Нетаньяху отверг этот план и заявил, что верующим будет разрешено посещать мечеть в первую неделю Рамадана, как и раньше, а ситуация с безопасностью и правила посещения еженедельно будут оцениваться и, если надо, пересматриваться.

Пока неясно, сколько верующих Израиль допустит к Аль-Аксе. По мнению наблюдателей, наиболее вероятным поводом для протестов и, возможно, насилия станет введение жестких ограничений на молитвы в мечети. Однако допуск мусульман к молитве в Рамадан поможет ослабить напряженность.

С тех пор как Израиль захватил Восточный Иерусалим, включая эту часть Старого города, у Иордании во время ближневосточной войны 1967 года, оккупировал и аннексировал его, это место стало символом борьбы палестинцев.

В 2000 году визит тогдашнего лидера израильской оппозиции Ариэля Шарона на вершину священной горы, как считается, послужил толчком ко Второму палестинскому восстанию, которое палестинцы называют "Интифадой Аль-Аксы".

Здесь часто происходят столкновения между израильскими силами безопасности и палестинскими верующими, особенно во время Рамадана.

Напряженность также возрастает каждый раз, когда в Старом городе проходят марши израильских националистов, а также в ответ на призывы ультраправых Израиля изменить давно установленные правила, разрешающие евреям посещать комплекс, но не молиться там.

В мае 2021 года обострившаяся напряженность в Иерусалиме вылилась в насилие у Аль-Аксы. После этого ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму. За этим последовала короткая военная операция в Газе и столкновения еврейских и арабских жителей Израиля.

В прошлом году, когда Рамадан совпал по времени с еврейским праздником Песах, появились сообщения, что еврейские экстремисты планируют совершить ритуальное жертвоприношение козла на Храмовой горе.

Не доверяя израильской полиции, сотни мусульман забаррикадировались в Аль-Аксе, откуда их выгоняли с помощью шумовых гранат.

Правда, в этом году Рамадан не совпадает ни с одним крупным иудейским праздником.

Наступление на Рафах

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль, возможно, продолжит наземное наступление на Рафах во время Рамадана. Даже союзники Израиля предупреждают, что такое наступление приведет к гуманитарной катастрофе в Газе и может послужить толчком к эскалации насилия.

Рафах — самый южный город Газы, в который стеклось более миллиона перемещенных лиц из северной части анклава. Через город также ввозится гуманитарная помощь. Израиль утверждает, что там находится большинство лидеров ХАМАС и оставшиеся военные силы, поэтому операция в Газе не может закончиться, пока город не будет очищен от боевиков.

В субботу Байден сказал, что потенциальное вторжение в Рафах является для него "красной чертой", но добавил, что он никогда "не оставит Израиль".

В интервью MSNBC Байден заявил, что, по его мнению, своим подходом к войне Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает ему". "Он должен уделять больше внимания невинным жизням, которые гибнут в результате предпринятых действий", — сказал Байден.

По мнению аналитиков, это заявление можно трактовать как свидетельство все более напряженных отношений между президентом США и израильским премьером.

Сделка с заложниками — важнейшая составляющая американской стратегии в отношении войны в Газе и в регионе в целом, и администрация Байдена заявляет, что прилагает огромные усилия, чтобы не дать ей сорваться.

Дорога и временный док

Между тем в самой Газе Армия обороны Израиля закончила строительство новой дороги, проходящей с востока на запад в северной части. Би-би-си удалось подтвердить это по спутниковым снимкам.

Представители ЦАХАЛ сообщили Би-би-си, что пытаются занять "оперативный плацдарм" и облегчить передвижение войск и техники.

Однако некоторые эксперты опасаются, что дорога будет использоваться в качестве барьера, препятствующего возвращению палестинцев в свои дома на севере. Другие считают дорогу частью израильского плана сохранить присутствие в Газе после окончания боевых действий.

По плану Нетаньяху, Израиль будет контролировать безопасность в Газе неограниченное время.

Тем временем американский военный корабль General Frank S Besson направился на Ближний Восток с оборудованием для строительства временного пирса у побережья Газы.

Пентагон заявил, что строительство пирса может занять до двух месяцев. При этом американские военнослужащие не будут находиться на территории анклава.

Ранее президент Байден заявил, что США построят плавучую гавань, чтобы помочь доставить помощь в Газу по морю.

Доставка помощи по суше и воздуху оказалась сложной и опасной. Всемирная продовольственная программа была вынуждена приостановить наземные поставки после того, как ее конвои попали под обстрел и были разграблены мародерами. А в пятницу поступили сообщения о том, что пять человек были убиты посылкой с гуманитарной помощью, у которой не раскрылся парашют.