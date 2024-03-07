Захватившие власть военные в Нигере, Мали и Буркина-Фасо собрались вместе бороться с джихадистами

Военные, захватившие в последние три года власть в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, договорились вместе бороться с джихадистами. Именно джихадистская угроза сыграла роль в военных переворотах и привела к смене режима в этих трех западноафриканских государствах.

В Буркина-Фасо власть перешла к военным в 2022 году по итогам двух переворотов, в Нигере военные свергли президента в 2023 году, а в Мали хунта взяла под контроль страну в 2021 году.

В Нигере, Мали и Буркина-Фасо действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира, в том числе в России).

Именно недовольство населения неспособностью гражданских властей справиться с джихадистами сыграло роль в военных переворотах в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Все три страны под управлением хунт разорвали связи с бывшей колониальной державой Францией и взамен начали укреплять связи с Россией.

И вместо того, чтобы рассчитывать на помощь французской армии, путчисты стали посматривать в сторону наемников ЧВК «Вагнер», в последние годы игравших важную роль в продвижении российских интересов в Африке.

Смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина существенно не изменила расклад сил, наемники до сих пор остаются и наращивают связи в регионе.

Новые объединенные силы «будут готовы действовать как можно скорее, учитывая все проблемы безопасности в нашем регионе», заявил командующий армией Нигера Мусса Салау Барму, не уточнив размера этих сил.

После переворотов Экономическое сообщество западноафриканских стран осудило действия путчистов в этих трех странах, ввело против них санкции и потребовало восстановить конституционный порядок.

В ответ все три вышли из состава регионального блока и сформировали между собой военно-дипломатический пакт — Альянс государств Сахеля.

Джихадисты начали действовать в Мали в 2012 году, распространив свою деятельность на соседние Нигер и Буркина-Фасо в 2015 году.

Частично их удавалось оттеснить с помощью французских войск, но после переворотов мятежники потребовали от французов вывести свой военный контингент из западноафриканских стран.

Из-за всплеска насилия тысячи мирных жителей погибли и миллионы вынуждены были покинуть свои дома.