Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Захватившие власть военные в Нигере, Мали и Буркина-Фасо собрались вместе бороться с джихадистами

Опубликовано:

Мужчина заряжает автомат
Оружие. Иллюстративное фото: Jacob Silberberg/Getty Images

Военные, захватившие в последние три года власть в Нигере, Мали и Буркина-Фасо, договорились вместе бороться с джихадистами. Именно джихадистская угроза сыграла роль в военных переворотах и привела к смене режима в этих трех западноафриканских государствах.

В Буркина-Фасо власть перешла к военным в 2022 году по итогам двух переворотов, в Нигере военные свергли президента в 2023 году, а в Мали хунта взяла под контроль страну в 2021 году.

В Нигере, Мали и Буркина-Фасо действуют группировки, связанные как с «Аль-Каидой», так и с «Исламским государством» (обе признаны террористическими и запрещены во многих странах мира, в том числе в России).

Именно недовольство населения неспособностью гражданских властей справиться с джихадистами сыграло роль в военных переворотах в Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Все три страны под управлением хунт разорвали связи с бывшей колониальной державой Францией и взамен начали укреплять связи с Россией.

И вместо того, чтобы рассчитывать на помощь французской армии, путчисты стали посматривать в сторону наемников ЧВК «Вагнер», в последние годы игравших важную роль в продвижении российских интересов в Африке.

Смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина существенно не изменила расклад сил, наемники до сих пор остаются и наращивают связи в регионе.

Новые объединенные силы «будут готовы действовать как можно скорее, учитывая все проблемы безопасности в нашем регионе», заявил командующий армией Нигера Мусса Салау Барму, не уточнив размера этих сил.

После переворотов Экономическое сообщество западноафриканских стран осудило действия путчистов в этих трех странах, ввело против них санкции и потребовало восстановить конституционный порядок.

В ответ все три вышли из состава регионального блока и сформировали между собой военно-дипломатический пакт — Альянс государств Сахеля.

Джихадисты начали действовать в Мали в 2012 году, распространив свою деятельность на соседние Нигер и Буркина-Фасо в 2015 году.

Частично их удавалось оттеснить с помощью французских войск, но после переворотов мятежники потребовали от французов вывести свой военный контингент из западноафриканских стран.

Из-за всплеска насилия тысячи мирных жителей погибли и миллионы вынуждены были покинуть свои дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065127-zahvativshie-vlast-voennye-v-nigere-mali-i-burkina-faso-sobralis-vmeste-borotsya-s-dzhihadistami/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В Москве похоронили Алексея Навального. Как это было «Я не знаю, будут ли это мирные похороны». Юлия Навальная и соратники политика пожаловались на препятствия при подготовке похорон Умер Николай Рыжков — разочаровавшийся реформатор
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.