Атака на корабль "Сергей Котов" у Керченского пролива. Что известно и почему это важно

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что у берега Крыма в ночь на 5 марта морские беспилотники атаковали и уничтожили российский патрульный корабль «Сергей Котов».

«Противник давно гонялся за этим патрульным кораблем»

Российские провоенные блогеры тоже сообщали об атаке на корабль «Сергей Котов» и публиковали видео. Минобороны России и другие официальные источники не комментируют ситуацию. Движение по Крымскому мосту ночью приостанавливалось на восемь часов.

«Уничтожен вражеский корабль „Сергей Котов“», — говорится в заявлении главного управления Минобороны Украины (ГУР), опубликованном в телеграме. В подтверждение своего заявления украинские военные опубликовали свое видео.

По версии ГУР, в ночь на 5 марта его спецподразделение Group 13 атаковало патрульный корабль Черноморского флота «в сотрудничестве» с украинскими ВМС и «при поддержке» Министерства цифровой трансформации Украины.

Как утверждает ГУР, в результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 «Сергей Котов» получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов. Согласно пресс-релизу, атака была проведена «недалеко от Керченского пролива».

«Корабль поражен, есть значительные повреждения», — заявил утром источник Украинской службы Би-би-си в ГУР.

Об атаке пишут и российские «военкоры». В частности, Александр Коц написал в телеграме, что «противник давно гонялся за этим патрульным кораблем» — «только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами».

По данным Коца, в сентябре патрульный корабль «Сергей Котов» отбил атаку пяти украинских безэкипажных катеров (БЭК). «Но, к сожалению, и противник эволюционирует. Сообщают, что минувшей ночью он снова отбивался от БЭКов. Экипаж героически бился до последнего. Это видно по опубликованному видео. Но в этот раз это история без хеппи энда», — написал «военкор». Видео публиковал провоенный канал «Поздняков 3.0».

Провоенный телеграм-канал «Два майора» утверждает, что «Сергей Котов» был атакован в Черном море у Феодосии («по нашим данным, весь экипаж жив, эвакуирован, есть несколько раненых»).

«Черноморский флот России — это символ оккупации. Он не может находиться в украинском Крыму», — заявил утром в телеграме глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

14 февраля украинский генштаб объявил об атаке на большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. Минобороны России заявления украинских военных о затоплении корабля так не прокомментировало, Кремль отказывался от комментариев.

Военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов о значении этой атаки

«Сергей Котов» был спущен на воду в 2021 году, а введен в состав флота в мае 2022 года, уже после начала войны в Украине.

В тот момент украинские безэкипажные катера еще не представляли такой серьезной угрозы на море. Сам проект 22160, очевидно, вполне соответствовал требованиям, которые предъявляют к кораблям такого класса.

Корветы этого класса были созданы для решения широкого круга задач, потенциально на них можно установить даже пусковые установки крылатых ракет «Калибр», но их основная работа — патрулирование и охрана других, более крупных кораблей.

Всего у России есть четыре таких корабля — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и «Сергей Котов». Экипаж — до 80 человек. О его судьбе ничего доподлинно не известно, но ГУР утверждает, что семь человек погибли, шестеро были ранены, 52 члена экипажа, вероятно, удалось эвакуировать.

Они вооружены 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой и двумя 14,5-миллиметровыми крупнокалиберными пулеметами, а также системой радиоэлектронной борьбы. Однако этого вооружения не хватило, чтобы корабль, созданный для охраны других, смог защитить себя.

«Сергей Котов» вполне мог бы быть эффективен как скоростной пограничный патрульный корвет в мирное время, но оказался на войне, обычаи и приемы которой сильно отличаются от представлений военного командования мирного времени.

Безэкипажные катера на Черном море оказались очень эффективным средством — особенно в условиях, когда у России нет возможностей отслеживать их перемещения заранее до того, как они выходят на боевой курс по направлению к очередному кораблю Черноморского флота.

Сами корабли также испытывают нехватку средств борьбы с такими катерами — либо их экипажи не вполне готовы с ними бороться.