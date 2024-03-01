Турагенты Новой Зеландии выплатят миллионный штраф из-за извержения вулкана 2019 года

Туроператоров Новой Зеландии обязали выплатить 7,8 млн долларов в виде штрафа и возмещения ущерба из-за извержения вулкана, произошедшего почти 5 лет назад, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Агентов по бронированию туров с новозеландского острова, где в результате извержения вулкана в 2019 году погибло 22 человека, 1 марта 2024 года обязали выплатить почти 13 млн новозеландских долларов (7,8 млн долларов США) в виде штрафов и возмещения ущерба.

Холдинговая компания владельцев острова, оператор лодочных туров и три компании, организующие вертолетные туры, были признаны виновными в нарушении правил безопасности.

Уайт-Айленд, вершина подводного вулкана, также известного под названием Вакаари, до извержения был популярным туристическим направлением. В момент извержения 9 декабря 2019 года на острове находилось 47 туристов и гидов. Извергнувшийся перегретый пар мгновенно убил некоторых людей. Остальные получили тяжелые ожоги.

"Невозможно измерить эмоциональный вред, который был нанесен семьям пострадавших. Возмещение ущерба в таком деле может быть не более чем символическим признанием причиненного вреда", - сказал судья Евангелос Томас во время вынесения решения в суде Окленда.