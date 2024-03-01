Кремировать умерших разрешили в Кыргызстане

В Кыргызстане построят крематории. Функционировать они будут только в городах страны и проститься с умершими таким образом можно будет строго через госорганы, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Депутат Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) Марлен Маматалиев сообщил, что в стране построят государственные крематории, так как есть люди, придерживающиеся мнения, что покойных надо кремировать.

Пункт о строительстве таких учреждений, как отмечается, есть в законе "О погребении и похоронном деле".

"Сейчас этим законом предусматривается для отдельных религий возможность кремировать. Крематории будут еще предназначены для животных, которые умерли из-за различных болезней. Их трупы у нас сейчас просто выбрасываются", — отметил Марлен Маматалиев.

Депутат отметил, что крематории будут построены только в городах Кыргызстана на госсредства.

"Кремация будет осуществляться строго через соответствующие органы. Там нужен целый ряд доказывающих документов, родственники должны показать бумаги. Это не так просто, кто захотел, пошел и сделал", — подчеркнул Маматалиев.

По информации на сайте Британской энциклопедии, процесс кремации сейчас следующий: тело помещают в специальную камеру, после – останки покойного развеивают, например, в саду или в другом выбранном месте, или же помещают в урну, храня дома или на специальном кладбище.