Эксперты: Население Южной Кореи может сократиться вдвое к 2100 году из-за падения рождаемости

Южная Корея сохранила статус страны с самым низким уровнем рождаемости в мире. Правительство заявило, что по итогам 2023 года рождаемость в стране упала еще на 8%, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Показатель рождаемости (число детей, которых женщина может родить в течение своей жизни) в Южной Корее по итогам 2023 года упал до 0,72. При этом, согласно данным ученых, чтобы население сохраняло стабильный рост, необходимо, чтобы этот показатель не опускался ниже 2,1. Если тенденции последних годов сохранятся, то к 2100 году население страны сократится вдвое.

Во всех развитых странах наблюдается снижение рождаемости, но не в такой острой форме, как в Южной Корее. Ожидается, что через 50 лет число граждан трудоспособного возраста сократится вдвое, а число людей, имеющих право на прохождение обязательной военной службы, сократится на 58%. Почти половину населения будут составлять люди старше 65 лет.

Это не самая радужная перспектива для экономики, пенсионного фонда и безопасности страны. Поэтому политики объявили ситуацию с рождаемостью чрезвычайной. Были приняты различные меры для стимулирования рождаемости: от субсидированного жилья для молодых родителей до приглашения в страну женщин из Юго-Восточной Азии для работы в качестве нянь.

Однако многие представители общественности говорят, что политики не прислушиваются к потребностям основной целевой группы своих реформ: к молодым женщинам. По их словам, многие женщины опасаются, что уйдя в декрет, они перестанут быть востребованными на рынке труда и больше никогда не смогут вернуться в профессию.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), женщины в Южной Корее отличаются высоким уровнем образованности по сравнению со своими ровесницами из других стран. Однако в стране наблюдается самый большой гендерный разрыв в оплате труда и высокая доля безработных женщин по сравнению с мужчинами.

По мнению экспертов, для повышения рождаемости политикам нужно, прежде всего, изменить ситуацию на рынке труда.