Байден и Трамп побеждают на праймериз в Мичигане. Но Байден потерял часть электората из-за позиции по Газе

По прогнозам, президент Джо Байден одержит уверенную победу на праймериз Демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что многие его сторонники недовольны позицией администрации в отношении войны в Газе.

Хотя Байден набирает около 80% голосов, число протестных "неопределившихся" голосов (то есть не поддержавших ни одного из кандидатов), превзошло ожидания аналитиков.

Как отмечают эксперты, дело в здесь главным образом в позиции США по конфликту в Газе.

США — главный союзник Израиля, предоставляющий ему миллиарды долларов военной помощи. В феврале США уже в третий раз наложили вето на резолюцию ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе, и предложили свой собственный проект, призывающий к временному прекращению огня.

Позиция США возмутила многих, в том числе в Демократической партии, предпочитающих, чтобы президент занял более жесткую позицию в отношении Израиля.

Байден поблагодарил "каждого жителя Мичигана, который сегодня отдал свой голос".

В своем заявлении Байден не упомянул тех, кто решил не поддержать его, отметил достижения своей администрации в штате и начал атаку на своего соперника Дональда Трампа, который также, похоже, легко побеждает на республиканских праймериз в Мичигане, прошедших во вторник.

После подсчета почти половины голосов демократов Байден получил 80%, а "неопределившиеся" — 13%. По данным компании Edison Research, после подсчета 58% голосов республиканцев Трамп получил 67%, а его единственный конкурент Никки Хейли — 27%.

Результаты уже прошедших праймериз предвещают матч-реванш между Байденом и Трампом на президентских выборах осенью.

Ключевой штат

Число протестных "неопределившихся" голосов превзошло ожидания аналитиков. Фото: Jeff Kowalsky/Getty Images

Мичиган считается ключевым колеблющимся штатом, в двух последних выборах победитель в Мичигане в итоге занимал пост президента.

В штате проживает больше всего арабов-американцев, и позиция по Газе, похоже, стоила Байдену поддержки этой части электората.

Активисты из группы "Слушай Мичиган" назвали победой число демократов, не поддержавших Байдена напрямую и отметивших в бюллетене позицию "не определился".

Конгрессмен Энди Левин, поддерживающий неопределившихся, сказал собравшимся активистам: "Я не испытываю никакой радости от того, что нахожусь здесь сегодня. Этот момент — дитя необходимости, потому что люди умирают тысячами".

"Сегодня вечером наше движение одержало победу, которая превзошла все наши ожидания. Десятки тысяч демократов Мичигана, многие из которых голосовали за Байдена в 2020 году, не поддерживают его переизбрание из-за войны в Газе", — говорится в заявлении кампании "Слушай Мичиган".

Это не первый случай, когда значительная часть жителей Мичигана решила не голосовать за конкретного кандидата. Около 19 тысяч человек поступили так на праймериз 2020 года и более 21 тысячи — в 2016 году. А в 2008 году их было 238 тысяч — в том году Барак Обама призвал их голосовать именно так, поскольку из-за партийных разногласий не выставил свою кандидатуру на праймериз в штате.

В этот раз участники кампании собираются послать сигнал Байдену: нет прекращения огня — нет и голосов.

Накануне Байден выразил надежду, что к понедельнику в Газе наступит пауза в боевых действиях: появились сообщения о некотором прогрессе в непрямых переговорах с участием официальных лиц Израиля и ХАМАС.

Как и в десятках других штатов, в Мичигане проходят открытые праймериз, то есть голосовать могут и демократы, и республиканцы, и независимые избиратели, хотя при голосовании им придется попросить бюллетень конкретной партии.

Результаты праймериз у республиканцев будут известны ближе к концу недели.

Во время нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАС движение "неопределившихся" получило поддержку по меньшей мере 39 выборных лиц штата и местных органов власти, включая члена Конгресса Рашиду Тлаиб и мэра Дирборна Абдуллу Хаммуда.

Сестра Тлаиб работала менеджером кампании "Слушай Мичиган", целью которой было набрать 10 тысяч голосов "неопределившихся" — в действительности их оказалось намного больше.

По данным Edison Research, после подсчета почти половины голосов демократов число "неприсоединившихся" избирателей составило более 58 тысяч.

Самраа Лукман, активистка кампании "Отказаться от Байдена", заявила, что ее цель — "сместить человека с поста за то, что он унес столько жизней, не призвав к прекращению огня".

Другая женщина, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала Би-би-си, что из-за ближневосточного конфликта даже переключилась на поддержку республиканцев.

Сенатор Гэри Питерс из штата Мичиган заявил журналистам на встрече, организованной кампанией Байдена в понедельник, что президент понимает озабоченность избирателей ситуацией в Газе.

Аналитики при этом отмечают, что еще непонятно, насколько важным будет для Байдена ближневосточный вопрос в ноябре — ко дню президентских выборов ситуация может значительно измениться.