Власти Франции обратились к своим гражданам с просьбой сообщать обо всех возможных проявлениях деятельности российских агентов в преддверии Олимпийских игр в Париже.

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в служебной записке призвало полицию докладывать даже о «самых неявных» признаках активности таких агентов, предупредив, что они могут использовать щекотливые темы для «усиления недовольства» во французском обществе.

Как следует из этой записки, содержание которой стало известно агентству AFP, российская разведка уже внедрила «альтернативные методы мобилизации сетей подставных лиц с целью актов вмешательства».

Многие из этих подставных лиц, или «прокси», — это представители русскоязычных сообществ стран Восточной Европы, часть которых могла приехать во Францию лишь на короткое время, а часть — задержаться на более долгий срок, легально или нелегально.

Одним из таких «актов вмешательства» было нанесение звезд Давида на стены домов в Париже в октябре прошлого года, вскоре после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

В записке содержится предупреждение, что российская кампания направлена на «усиление недовольства и внутреннего раскола во французском обществе» путем заострения внимания на любой удобной теме — от пенсионной реформы до «очернения Олимпийских игр».

По мнению DGSI, в «текущем геополитическом контексте, и когда Франция готовится принять у себя Олимпийские игры», полиция обязана «систематически» поднимать тревогу при любом намеке на активность российских агентов.

Французская разведка полагает, что звезды Давида, нарисованные на стенах, были специальной операцией, проведенной русскоязычными молдаванами под руководством ФСБ.

По данным газеты Le Monde, которая цитирует другой документ DGSI, эти граффити были частью общеевропейской кампании «с целью раскола мнений и ослабления правительств», проводимой 5-й службой ФСБ, которая отвечает за международные операции.

В этом документе говорится, что недавно сходные операции, и тоже с участием молдаван, были проведены в Польше, Испании, Латвии и Германии.

Все эти предупреждения звучат на фоне усиления риторики французского правительства в отношении России с очевидной целью повысить осведомленность общественности об исходящей от нее угрозе для Франции и других европейских стран.

Выступая в понедельник на европейском саммите по Украине в Париже, президент Макрон впервые заговорил о возможности отправки в Украину сухопутных войск. Правда, уже на следующий день эта идея была отвергнута канцлером Германии Олафом Шольцем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и многими другими западными лидерами.

При этом в прошлые выходные представители Елисейского дворца предупредили о «российской агрессии» в киберпространстве и «активности в информационном поле с использованием насильственных и весьма примитивных методов».

В качестве примера они привели недавний фейк, имитировавший сообщение международного канала France 24 и быстро распространившийся в пророссийских соцсетях, о том, что президент Макрон отменил визит в Украину из-за раскрытого заговора с целью покушения на него.

Недавно запущенная французским правительством информационная кампания под названием «Российская дезинформация» также призывает общественность быть начеку, утверждая, что «общественное осуждение — это один из главных рычагов борьбы с информационными атаками».