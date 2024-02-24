Умер председатель Верховного суда России

23 февраля 2024 года на 81-м году жизни скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом с прискорбием сообщили в Верховном суде РФ, передает NUR.KZ.

По информации официального сайта ведомства, 23 февраля 2024 года ушел из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев.

Вячеслав Михайлович родился 14 августа 1943 года в Москве. В 1968 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова.

13 декабря 1970 года был избран народным судьей Ленинградского районного суда Москвы.

В 1977 году Лебедев возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. В 1984 году был назначен заместителем председателя Московского городского суда, а в 1986 году - председателем Московского городского суда.

В июле 1989 года он был избран председателем Верховного суда России.

"Он внес неоценимый вклад в укрепление и развитие отечественной судебной системы, становление конституционных и законодательных основ независимой судебной власти, формирование органов судейского сообщества.

Особое внимание Вячеслав Михайлович уделял обеспечению единообразия судебной практики, гуманизации уголовного законодательства, повышению открытости правосудия, его доступности и социальной направленности.

Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни – Правосудие. Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность.

Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в памяти его друзей и коллег как выдающийся государственный деятель", - отметили в Верховном суде РФ.

Коллектив выразил искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева.

Напомним, в январе этого года скончался один из создателей российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий. Причина смерти не озвучивалась. Ученому было 82 года.