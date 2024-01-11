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Умер разработчик вакцины "Спутник V" Борис Народицкий

Опубликовано:

Борис Народицкий
Борис Народицкий. Фото: gamaleya.org

Скончался один из создателей российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, передает телеканал RTVI.

Телеканалу информацию о смерти Бориса Народицкого подтвердили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

"Умер главный создатель вакцины "Спутник-V", мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий", - цитирует телеканал слова сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Причину смерти коллега Народицкого озвучивать не стал. Отмечается, что ученому было 82 года.

Как сообщается на официальном сайте Института вирусологии им. Ивановского, Борис Народицкий работал в центре с 2002 года. С 2004 по 2017 годы занимал должность заместителя директора центра по научной работе, а с декабря 2017 года - заместителя директора по научной работе Института.

Борис Народицкий - доктор биологических наук, профессор, автор более 200 научных трудов, включая монографию, имел более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055081-umer-razrabotchik-vaktsiny-sputnik-v-boris-naroditskiy/

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