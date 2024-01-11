Умер разработчик вакцины "Спутник V" Борис Народицкий

Скончался один из создателей российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, передает телеканал RTVI.

Телеканалу информацию о смерти Бориса Народицкого подтвердили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

"Умер главный создатель вакцины "Спутник-V", мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий", - цитирует телеканал слова сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Причину смерти коллега Народицкого озвучивать не стал. Отмечается, что ученому было 82 года.

Как сообщается на официальном сайте Института вирусологии им. Ивановского, Борис Народицкий работал в центре с 2002 года. С 2004 по 2017 годы занимал должность заместителя директора центра по научной работе, а с декабря 2017 года - заместителя директора по научной работе Института.

Борис Народицкий - доктор биологических наук, профессор, автор более 200 научных трудов, включая монографию, имел более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.