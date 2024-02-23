"Время работает не на вас, труп разлагается". Мать Навального заявила, что следователи требуют похоронить политика тайно

Следователи требуют от родственников Алексея Навального похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа "что-то сделать" с телом, об этом в видеообращении рассказала мать Алексея Навального.

По словам Людмилы Навальной, ей показали тело сына в среду, 21 февраля, однако отказались передать его родственникам.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш (внесена в реестр "иноагентов") сообщила, что в медицинском заключении о смерти, которое показали матери политика, сказано, что причины его смерти — естественные.

Людмила Навальная на видео говорит: "Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея, но они не сделали это до сих пор", — говорит мать Алексея Навального на видео.

Ранее Русская служба Би-би-си писала, что правила, которые российские власти обязаны применять в случае смерти заключенного в тюрьме, прописаны в том числе в инструкции Минюста. Она же регулирует вопросы погребения россиян, умерших в заключении, и, в частности, процесс выдачи их тел родственникам. В инструкции говорится, что "выдача тела ... не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти".

По словам Людмилы Навальной, весь четверг, 22 февраля, она провела в следственном комитете в Салехарде.

"Почти сутки я провела там одна, наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня после обеда", — рассказала Людмила Навальная.

Все это время следователи шантажировали ее и ставили условия, "где когда и как должен быть похоронен" ее сын, рассказывает Людмила Навальная.

"При мне им приходят приказы — то ли из Кремля, то ли из центрального аппарата Следственного комитета. Они хотят, чтобы это было сделано тайно, без прощания. Они хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать — вот тут лежит ваш сын. Я на это не согласна", — заявила она.

По словам матери Навального, она записала этот ролик, потому что "они начали ей угрожать". Ей сказали, что если она не согласится на тайные похороны Навального, "они что-то сделают с его телом". "Следователь Варапаев открыто мне сказал — время работает не на вас, труп разлагается".

Соратник Навального Иван Жданов (внесен в России в реестр "иноагентов") в эфире Youtube-канала журналиста Александра Плющева (также находится в реестре "иноагентов") заявил, что матери Алексея Навального выдвигали несколько условий, выполнив которые она якобы сможет отвезти тело политика в Москву.

Среди таких условий Жданов назвал сопровождение семьи Навального сотрудниками СК на протяжении всего времени до окончания похорон; уведомление о том, на каком именно кладбище будет похоронен оппозиционер; сохранение в тайне информации о похоронах до того, как самолет с телом Навального приземлится в Москве.

По словам Жданова, после того как родственники Навального выбрали для похорон Троекуровское кладбище, следователи начали настаивать на Хованском кладбище, а Людмилу Навальную попросили выбрать зал для прощания с политиком поближе к этому кладбищу. Также следователи настаивали на том, что похороны "тихо, в тайном режиме", заявил соратник Навального.

Поиски тела Навального, кортеж и "химическая экспертиза"

О смерти политика стало известно в прошлую пятницу, 16 февраля. Мать политика вместе с адвокатом приехала в колонию в Харпе на следующий день, 17 февраля. Однако они не смогли найти тело политика ни в колонии, ни в морге Салехарда.

В начале этой недели "Медиазона" (в реестре "иноагентов") обнаружила по камерам видеонаблюдения кортеж ФСИН, который мог перевозить тело Навального в Салехард в ночь на 17 февраля, накануне приезда в колонию его матери.

Журналисты издания изучили видеозаписи с камер на переправе между Лабытнанги и Салехардом — единственного наземного маршрута, по которому можно попасть из колонии в Харпе в окружной центр (летом через реку ходит паром, а зимой организуют переправу по льду) и обнаружили на этих видеозаписях кортеж из четырех автомобилей, в том числе машины ФСИН, который пересек реку Обь по ледовой переправе в направлении Салехарда.

В Следственном комитете адвокату и матери оппозиционера после безуспешных попыток найти тело Навального в Харпе и в Салехарде тогда заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончат проверку раньше, чем на следующей неделе.

В понедельник, 19 февраля, соратники Навального сообщили, что Следственный комитет продлил проверку по факту смерти на неопределенный срок и что тело политика не выдадут еще как минимум две недели, пока будет продолжаться экспертиза. При этом родственникам политика ничего не сообщили о причинах его смерти.

"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней (!) будет проводиться некая "химическая экспертиза", — написала, в частности, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (в реестре "иноагентов").

На этой неделе Людмила Навальная записала обращение к президенту России, потребовав выдать ей тело сына, умершего в колонии в заполярном поселке Харп. Тогда же соратники сообщили, что с таким же требованием направлено обращение в суд.

Жалоба на незаконные действия также была направлена в городской суд Салехарда от матери Алексея Навального. ТАСС со ссылкой на суд сообщил, что рассмотрение жалобы пройдет в закрытом режиме.

Два зарубежных реаниматолога сказали Би-би-си, что чем дольше российские власти тянут со вскрытием тела Алексея Навального, тем менее вероятной представляется версия о его смерти от естественных причин.

"Пролить свет на причины внезапного смертельного исхода может только своевременное вскрытие — его нужно было проводить максимально быстро, хотя бы в течение суток. Это обычные действия в случае внезапной смерти, для вскрытия не нужно ждать результатов биопсии или других исследований", — сказал Би-би-си заведующий отделом периоперационной медицины в отделении анестезиологии и реанимации клиники Tufts Medical Center в США Константин Балонов.