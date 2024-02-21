Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул кандидатуру Илона Маска на Нобелевскую премию мира за его деятельность по защите свободы слова, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет британское издание, депутат норвежской либертарианской партии прогресса Мариус Нильсен заявил, что выдвинул кандидатуру Илона Маска за его "непреклонную защиту диалога, свободы слова и предоставления возможности выражать свои взгляды".

Нильсен также отметил спутниковую сеть Маска Starlink. По словам норвежского политика, ее использование в Украине позволяет бойцам "общаться, координироваться и противостоять нападению со стороны России".

"Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или управляет, нацелены на улучшение общества, расширение знаний как о Земле, так и о космосе, а также на обеспечение возможности общения и взаимодействия во всем мире. Они помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным", – сказал Нильсен.

Отмечается, что в течение марта Нобелевский комитет рассмотрит всех предложенных кандидатов и утвердит короткий список.

В число номинантов уже входят британский эколог Дэвид Аттенборо, австралийский активист Джулиан Ассанж, Папа Римский Франциск, глава ООН Антониу Гутерриш, палестинский журналист Хинд Худари, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро и бывший президент США Дональд Трамп.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за борьбу против угнетения женщин.

"Ее отважная борьба стоила огромных личных потерь. В общей сложности ее арестовывали 13 раз, пять раз осуждали, а также приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью", – говорилось в сообщении.

По данным с официального сайта Нобелевского комитета, номинировать на Нобелевскую премию мира могут:

члены национальных ассамблей и национальных правительств (члены кабинетов министров/министры) суверенных государств, а также нынешние главы государств;

члены Международного суда в Гааге и Постоянной палаты третейского суда в Гааге;

члены Института международного права;

члены Международного совета Международной женской лиги за мир и свободу;

профессора университетов, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры и директора университетов (или их эквиваленты); директора институтов исследования мира и институтов внешней политики;

лица, удостоенные Нобелевской премии мира;

члены главного совета директоров или его эквивалента организаций, удостоенных Нобелевской премии мира;

действующие и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета (предложения нынешних членов комитета должны быть представлены не позднее, чем на первом заседании комитета после 1 февраля);

бывшие советники Норвежского Нобелевского комитета.

Само решение о присуждении премии объявляется в октябре. Награждение проходит в декабре.