Кадыров сообщил о строительстве района, названного в честь Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о строительстве нового района в Грозном – он будет назван в честь президента РФ Владимира Путина, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал политика.

Глава Чечни сообщил, что ознакомился с ходом работ в центральной части города Грозного, в котором появится новый район, названный в честь Путина.

"Здесь развернута масштабная стройка, по завершении которой появится новый район. Он будет назван в честь нашего национального лидера, самого выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Путина.

Район расположится на территории свыше 200 гектаров. Помимо 130 многоквартирных домов, это более 2 миллионов квадратных метров жилья, здесь также будут построены мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры", – пишет Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, новый район должен стать самой благоустроенной частью Грозного.

"В целом после завершения всех строительных работ новый район имени Владимира Путина должен стать самой комфортабельной, престижной и благоустроенной частью города Грозного", – говорится в сообщении.

Также лидер Чеченской Республики пишет, что новый район решили назвать в честь Путина "в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа и желанием увековечить его имя".

По информации на официальном сайте мэрии Грозного, город является административным, промышленным и культурным центром Чеченской Республики. Население составляет 296,8 тыс. человек, расположен на берегу реки Сунжа. Возглавляет город Хас-Магомед Кадыров.