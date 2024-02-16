Белый дом подтвердил наличие угрозы со стороны России в космосе

Белый дом в четверг подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой накануне говорили американские законодатели, связана с разработкой Россией оружия против спутников в космосе. Президент США Джо Байден уже распорядился наладить контакт с Москвой по этому поводу.

«Это связано с противоспутниковым потенциалом, который разрабатывает Россия. Во-первых, это не активный потенциал, который уже развернут. И хотя стремление России к созданию этого конкретного потенциала вызывает беспокойство, непосредственной угрозы чьей-либо безопасности нет», — сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, речь не идет об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или объекты на Земле, однако в Вашингтоне внимательно следят за деятельностью России и относятся к ней очень серьезно.

Развертывание оружия в космосе он назвал нарушением международного права и договора, который подписали более 130 стран, в том числе Россия.

«[Президент США Джо Байден] распорядился предпринять ряд первоначальных действий, включая дополнительные брифинги для лидеров Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнерами, а также с другими странами по всему миру, интересы которых поставлены на карту», — добавил Кирби.

Он также добавил, что Белый дом не давал зеленый свет на обнародование разведданных об угрозе со стороны России.

«У разведывательного сообщества есть серьезные опасения по поводу широкого рассекречивания этих разведданных. Они также считают, что гораздо более эффективным подходом было бы начать с частного взаимодействия, а не с немедленного обнародования разведданных», — сказал Кирби.

В среду председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о некой «серьезной угрозе национальной безопасности» США. Источники американских СМИ сразу же сообщили, что угроза связана с Россией и потенциальным размещением ядерного оружия в космосе.

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, касающуюся этой угрозы, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу», — сказал Тернер.

При этом прямой и непосредственной угрозы для США — и их союзников — по словам официальных лиц, пока нет. Как сообщает New York Times со ссылкой на чиновников, речь идет пока только о потенциальных планах России и этот проект еще находится в стадии разработки.

Некоторые американские издания, ссылаясь на мнение анонимных официальных лиц, предположили, что Тернер, сторонник оказания срочной помощи Украине, поднял шум в том числе для того, чтобы подтолкнуть Палату представителей к принятию закона о многомиллиардных ассигнованиях на эту помощь.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать суть угроз, но сообщил, что его удивило решение Тернера выступить с заявлением, поскольку он планировал встретиться с лидерами Конгресса в четверг.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать публикации о российском оружии в космосе.

«Я никак не могу это прокомментировать. […] Но, очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег [Украине], это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — сказал Песков журналистам.