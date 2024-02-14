Суд в Париже пересмотрел приговор экс-президенту Саркози. Он проведет в тюрьме только полгода

Апелляционный суд Парижа в среду признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, подтвердив решение суда низшей инстанции.

Саркози был приговорен к одному году тюремного заключения в 2021 году, когда его впервые признали виновным, однако это наказание было приостановлено на время рассмотрения апелляции.

Апелляционный суд подтвердил приговор, однако назначил бывшему президенту лишь полгода за решеткой - вторую половину срока он может отбыть дома, с электронным браслетом.

После своего единственного срока у власти в период с 2007 по 2012 год Саркози столкнулся с целым рядом юридических проблем: ему были предъявлены обвинения в коррупции, взяточничестве, вмешательстве в дела и нарушении правил финансирования избирательной кампании.

В 2021 году 69-летний Саркози был приговорен к одному году тюрьмы по обвинению в том, что его партия сотрудничала с PR-фирмой Bygmalion, чтобы скрыть истинные расходы на его переизбрание в 2012 году.

Он стал первым президентом Франции после Второй мировой войны, приговоренным к реальному, а не условному тюремному сроку.

Саркози обжаловал приговор, который, по решению суда, он должен отбывать в виде домашнего ареста с электронным браслетом, а не в тюрьме.

Обвинение предложило смягчить приговор до одного года лишения свободы условно. До завершения всех апелляций Саркози остается на свободе.

Бывший президент Франции отрицает все правонарушения, обвиняя фирму Bygmalion в том, что она обогатилась за его спиной.

Прокуроры заявили, что Саркози потратил почти 43 млн евро на свою предвыборную кампанию 2012 года, почти вдвое превысив разрешенные 22,5 млн евро.

Во Франции установлены строгие ограничения на расходы на избирательные кампании.