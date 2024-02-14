Украинские военные утверждают, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожен. Что известно

Генштаб ВСУ опубликовал заявление, в котором официально подтвердил атаку на российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море сегодня утром. Минобороны России эту информацию пока не комментировало. В Кремле от комментариев отказались.

Украинские военные утверждают, что корабль, находившийся на момент атаки возле Алупки (в аннексированном Крыму), был уничтожен.

Главное управление разведки Украины сообщило подробности атаки на большой десантный корабль, а также опубликовало видеозапись.

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка. В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть", — говорится в заявлении ведомства.

В ГУР указывают, что "Цезарь Куников" может вмещать до 87 членов экипажа на борту, а поисково-спасательная операция "успеха не имела".

"Уничтожение Вооруженными силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК „Цезарь Куников“ — очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами", — заявил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщения об атаке по российскому кораблю в Черном море комментировать не стал и переадресовал их в Минобороны. Российское военное ведомство сообщения ВСУ и ГУР пока не комментировало, лишь под утро сообщало, что сегодня ночью "были перехвачены" шесть беспилотников над акваторией Черного моря.

Российские Z-блогеры также пишут о подвергшемся атаке российском БДК.

"Судя по всему, поражен российский большой десантный корабль (вероятно, речь идет БДК "Цезарь Куников")", пишет телеграм-канал "Рыбарь" (более 1 млн подписчиков). "Военный осведомитель" сообщил, что БДК "Цезарь Куников" "погиб" 14 февраля 2024 года, "в день гибели Героя СССР Цезаря Куникова, именем которого и был назван".

При этом канал «"Два майора" утверждает, что "весь экипаж жив".

Ответственность за случившееся Z-блогеры возложили на руководство Черноморского флота, из-за которого, как написал "Военный осведомитель", корабли флота, "до сих пор не обладающие никакими адекватными угрозе средствами противодействия, расстреливают как куропаток".

Весной 2022 года большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения в результате обстрела ВСУ в порту Бердянска. БДК «Саратов» в результате того же обстрела был затоплен. Позже затонул и "Новочеркасск", но в результате другой атаки — 26 декабря 2023 года в порту Феодосии по нему ударили крылатыми ракетами Storm Shadow.

"Поняли, что не отбиться им"

Бывший моряк, который служил на БДК "Цезарь Куников", утверждает в разговоре с Русской службой Би-би-си, что экипаж корабля выжил и успел вовремя покинуть тонущее судно.

"Поняли, что не отбиться им, вовремя покинули корабль, — сказал собеседник Би-би-си. — Есть такой элемент, как покидание корабля при угрозе его гибели, — говорит бывший моряк. — Каждый член экипажа знает, в каком спасательным плоту он должен быть".

По его словам, на борту "Цезаря Куникова" в момент атаки украинских морских дронов находилось 89 человек. Отбиться от атаки дронов, по мнению собеседника Би-би-си, БДК с его вооружением никак не мог.

На вопрос, что в принципе десантный корабль делал в открытом море, учитывая историю крейсера "Москва" и недавнее затопление ракетного катера "Ивановец", бывший моряк сказал: "Такие вопросы сейчас у каждого, но ответов на них, к сожалению, нет".