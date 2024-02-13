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Главы ЦРУ и "Моссада" встречаются в Каире с премьером Катара, чтобы обсудить новую сделку по освобождению заложников

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Удары по Рафаку
Удары по Рафаку. Фото: Mohammed Abed/Getty Images

Главы ЦРУ и "Моссада" во вторник должны встретиться с высокопоставленными чиновниками Египта и Катара, чтобы попытаться возобновить переговоры о прекращении войны между Израилем и ХАМАС и освобождении заложников.

Агентство AFP со ссылкой на анонимных израильских чиновников сообщает, что директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа встретится с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. К ним в египетской столице присоединится премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани, бывший посредником в заключении предыдущих соглашений о прекращении огня в Газе.

Пока непонятно, с чем стороны сядут за стол переговоров. Неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг требования ХАМАС о заключении соглашения, назвав их "бредом", и пообещал добиваться полной победы в войне с группировкой.

В ночь на понедельник Армия обороны Израиля начала интенсивные авиаудары по городу Рафах, в котором укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск. Это более половины всего населения анклава.

В понедельник ЦАХАЛ сообщил, что в ходе этой операции освобождены два заложника, захваченных ХАМАС во время нападения 7 октября.

Официальный представитель Госдепа США Мэтт Миллер заявил в понедельник, что эта операция необходима и что Израиль имеет право вести боевые действия против ХАМАС, но призвал израильских военных сделать все возможное, чтобы минимизировать потери среди мирного населения.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что сделает все возможное, чтобы добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС на шесть недель и освобождения заложников.

Байден сделал это заявление после встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой. Тот предостерег, что израильское наступление на Рафах приведет к еще одной гуманитарной катастрофе.

"Мы не можем позволить себе израильскую атаку на Рафах, — сказал король Абдалла. — Ситуация и так невыносима для более чем миллиона человек, которых выдавили в Рафах с начала войны. Мы не можем оставаться в стороне и позволить этому продолжаться. Необходимо прочное прекращение огня".

Президент США отметил, что любая крупная военная операция в городе не должна проводиться без надежного плана по обеспечению безопасности живущих там людей. "И мы с самого начала четко заявили, что выступаем против любого принудительного перемещения палестинцев из Газы", — добавил он.

Посредники надеются, что поездка главы "Моссада" — это сигнал о готовности Израиля к дальнейшим переговорам, несмотря на риторику Нетаньяху. Они отмечают, что Барнеа не поехал бы в Каир без санкции премьер-министра.

На минувшей неделе ХАМАС предложил прекратить огонь на четыре с половиной месяца, в течение которых он поэтапно освободит оставшихся заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем 1500 палестинских заключенных, в том числе 500 человек, отбывающих пожизненное заключение. Это предложение стало ответом на рамочное соглашение, заключенное при участии посредников в январе.

ХАМАС также потребовал, чтобы израильские войска отступили из крупных городских центров Газы на первом этапе перемирия и полностью покинули анклав на втором этапе.

Эти предложения не устраивают Израиль: он не желает связывать себя обещаниями о полном прекращении огня и выводе войск из Газы, которые посредники хотели бы включить в условия любой сделки по освобождению заложников.

А после освобождения двух заложников в Газе в понедельник Нетаньяху заявил: "Только постоянное военное давление, вплоть до полной победы, приведет к освобождению всех наших заложников".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, хотя выдвинутые руководством ХАМАС договоренности "явно невыполнимы", это создает пространство для достижения соглашения, и пообещал "неустанно работать" над достижением приемлемых договоренностей.

Барнеа и Бернс в январе провели переговоры с катарскими и египетскими официальными лицами в Париже, в ходе которых согласились на рамочную сделку, предусматривающую шестинедельную паузу в боевых действиях для обмена заложниками и заключенными. Однако это соглашение не гарантировало постоянного прекращения огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060793-glavy-tsru-i-mossada-vstrechayutsya-v-kaire-s-premerom-katara-chtoby-obsudit-novuyu-sdelku-po-osvobozhdeniyu-zalozhnikov/

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