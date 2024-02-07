Апелляционный суд: Трамп не обладает иммунитетом по делу об отмене результатов выборов

Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент США Дональд Трамп не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года. Адвокаты Трампа уже заявили, что обжалуют решение — сделать это можно до 12 февраля.

Трамп заявлял, что что у него иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Однако этот довод в начале декабря был отвергнут вашингтонским окружным судьей. Трамп заявил тогда, что обжалует это решение в апелляционном суде.

Как пишет CNN, апелляционный суд дал Трампу время до 12 февраля, чтобы подать в Верховный суд просьбу об экстренной отсрочке, чтобы его адвокаты смогли подготовить апелляцию по существу дела.

Если решение не будет обжаловано, дело вернут в суд первой инстанции в Вашингтоне уже на следующей неделе, где судебный процесс продолжится.

В августе прошлого года спецпрокурор Джек Смит официально обвинил Дональда Трампа в попытке обманом отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Судебное разбирательство изначально было назначено на 4 марта 2024 года, но затем отложено до вынесения решения об иммунитете.

Если это решение в итоге будет принимать Верховный суд, рассмотрение дела может быть отложено на несколько недель или месяцев.

Что говорится в решении суда

Решение суда наносит серьезный удар по ключевой линии защиты Трампа в деле, возбужденном против него спецпрокурором Смитом. Бывший президент утверждал, что действия, в которых его обвинил Смит, входили в его официальные обязанности на посту президента и поэтому защищают его от уголовного преследования. Он также отвергал все обвинения, выдвинутые против него в связи со штурмом Капитолия.

«В рамках этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми возможностями защиты, которые есть у любого другого обвиняемого по уголовному делу. Но любой иммунитет, который мог защитить его в бытность президентом, больше не защищает его от этих обвинений», — говорится в решении суда.

Если это будет доказано, говорится в постановлении, попытки Трампа узурпировать президентские выборы 2020 года станут «беспрецедентным посягательством на структуру нашего правительства».

«Было бы поразительным парадоксом, если бы президент, на которого конституцией возложена обязанность „заботиться о том, чтобы законы исполнялись неукоснительно“, был единственным должностным лицом, способным безнаказанно нарушать эти законы», — заявил суд.

Успеет ли Трамп к выборам?

Еще в середине декабря спецпрокурор Минюста США Джек Смит, который курирует два дела против Трампа, попросил Верховный суд страны срочно решить, можно ли судить Дональда Трампа за преступления, которые он предположительно совершил, занимая пост президента.

Как отмечал корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, делая этот не вполне обычный шаг — обращаясь сразу напрямую к Верховному суду — спецпрокурор Смит надеялся предотвратить все возможные разбирательства и апелляции в судах более низких инстанций и избежать переноса главного суда над Трампом, начало которого было назначено на 4 марта.

Однако в этот день слушания не начнутся — в начале февраля федеральный судья отложила на неопределенный срок процесс по делу о вмешательстве в выборы на время рассмотрения апелляции Трампа в суде.

Если апелляции Трампа затянут процесс до выборов в ноябре 2024 года, то бывший президент может вернуться в Белый дом до того, как будет закончено рассмотрение его дела — если, конечно, сумеет победить.

В этом случае в деле против него появятся новые юридические сложности.

Если Трамп снова станет президентом, он, вероятно, сможет сам себя помиловать по двум делам, которые ведет федеральный спецпрокурор — об отмене результатов выборов и об обращении с секретными документами, — а также заставить суды штатов отложить другие открытые против него дела.