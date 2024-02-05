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Китай приговорил австралийского писателя к смертной казни с отсрочкой

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Посольство Австралии в Пекине
Китайская полиция патрулирует возле посольства Австралии в Пекине. Фото: Fres Dufour/Getty Images

Суд в Китае приговорил австралийского писателя Ян Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой в два года. Пять лет назад продемократического блогера арестовали в Китае, а три года назад признали виновным в шпионаже.

Министр иностранных дел Австралии сказала, что шокирована приговором. Посла Китая в Австралии вызвали в австралийский МИД для разъяснений.

Хэнцзюнь родился в Китае, у него есть австралийское гражданство.

Ян Хэнцзюнь
Ян Хэнцзюнь. Фото: twitter.com/yanghengjun

До ареста в 2019 году он работал в Нью-Йорке. Его задержали в аэропорту Гуанчжоу и обвинили в шпионаже. Подробности дела китайские власти не раскрывали, неизвестны и детали обвинения.

Писатель отвергал обвинения. Его семья утверждает, что за время ареста его здоровье ухудшилось, и обвиняла китайские власти в пытках.

Смертный приговор с отсрочкой означает, что после двух лет приговор могут заменить пожизненным заключением без права досрочного освобождения, если в течение этих двух лет во время содержания под стражей он не совершит других преступлений.

Ученый, блогер и писатель Ян Хэнцзюнь критиковал китайские власти за нарушения прав человека. На его счету несколько шпионских романов.

Посол Австралии в Китае ранее обвинял Китай в произвольном задержании писателя, а его сторонники называют это "политически мотивированным преследованием".

"Китайское правительство наказывает его за критику нарушений прав человека в Китае и за защиту универсальных ценностей, таких как права человека, демократия и верховенство закона", — сказал Би-би-си его друг, ученый из Сиднея Фэн Чонги.

Приговор писателю непременно охладит отношения между Австралией и Китаем, которые в последнее время немного улучшились.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в ноябре стал первым австралийским лидером, посетившим Китай за семь лет, в надежде улучшить отношения между основными торговыми партнерами.

До этого в течение нескольких лет отношения между Пекином и Канберрой были омрачены торговыми спорами, обвинениями в кибератаках, а также требованиями Австралии провести международное расследование обстоятельств появления вируса Covid-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059190-kitay-prigovoril-avstraliyskogo-pisatelya-k-smertnoy-kazni-s-otsrochkoy/

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