Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Умер президент Намибии

Опубликовано:

Хаге Гейнгоб
Хаге Гейнгоб. Фото: twitter.com/AlertaNoticiera

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в возрасте 82 лет в больнице, где проходил лечение от рака, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление офиса главы государства.

"С величайшей скорбью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия, ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 в больнице Lady Pohamba, где он проходил лечение", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что кабинет министров "соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры" в связи со смертью президента.

Добавим, что по информации Namibian, в начале января президент Намибии заявил, что у него диагностировали рак. Затем 25 января он улетел в США на лечение.

Гейнгоб вернулся в Намибию 30 января – после двух дней лечения.

В субботу вечером пресс-секретарь президента Намибии Альфредо Хенгари сообщил, что Гейнгоб находится в больнице в критическом состоянии.

Как пишет РБК, Хаге Гейнгоб стал президентом в 2015 году, это его второй срок. В 2014 году Гейнгоб, занимавший тогда пост премьер-министра, сообщил, что оправился после рака простаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059009-umer-prezident-namibii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.