Умер президент Намибии

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в возрасте 82 лет в больнице, где проходил лечение от рака, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление офиса главы государства.

"С величайшей скорбью и сожалением сообщаю вам, что наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия, ушел из жизни сегодня, в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 в больнице Lady Pohamba, где он проходил лечение", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что кабинет министров "соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры" в связи со смертью президента.

Добавим, что по информации Namibian, в начале января президент Намибии заявил, что у него диагностировали рак. Затем 25 января он улетел в США на лечение.

Гейнгоб вернулся в Намибию 30 января – после двух дней лечения.

В субботу вечером пресс-секретарь президента Намибии Альфредо Хенгари сообщил, что Гейнгоб находится в больнице в критическом состоянии.

Как пишет РБК, Хаге Гейнгоб стал президентом в 2015 году, это его второй срок. В 2014 году Гейнгоб, занимавший тогда пост премьер-министра, сообщил, что оправился после рака простаты.