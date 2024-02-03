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Общественный транспорт остановился почти по всей Германии

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Опустевшая станция метро
Опустевшая станция метро. Фото: Hesham Elsherif/Anadolu via Getty Images

В Германии прошла забастовка водителей автобусов, трамваев и метро - городской общественный транспорт остановился почти по всей стране, передает DW.

2 февраля водители автобусов, трамваев и метро вышли на забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Профсоюз добивается для 90 тыс. своих членов повышения зарплаты на фоне роста инфляции. Также для работников этой сферы требуют улучшения условий труда - повышения зарплаты на 20 процентов, сокращения рабочего дня, увеличения пауз для отдыха между сменами и более продолжительного отпуска.

На забастовку вышли водители со всех федеральных земель за исключением Баварии, где тарифные переговоры сейчас не ведутся.

Отметим, что в январе Германию охватили забастовки: прекратили работать машинисты, а фермеры блокируют дороги.

Машинисты добивались повышения зарплаты и улучшения условий труда - несколько дней во второй декаде января из-за акции протеста в Германии наблюдались проблемы с работой железной дороги.

Фермеры же ведут переговоры с правительством Германии, которое в конце прошлого года приняло несколько жестких мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058976-obschestvennyy-transport-ostanovilsya-pochti-po-vsey-germanii/

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