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Германию охватили забастовки: прекратили работать машинисты, фермеры блокируют дороги

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Поезд
По всей стране отменено около 80% поездов, следующих на дальние расстояния. Фото: picture Alliance/Getty Images

Германию охватила волна забастовок. Трехдневную акцию протеста начали машинисты грузовых и пассажирских поездов, что привело к перебоям с железнодорожным сообщением по всей стране. Одновременно с этим немецкие фермеры продолжают блокировать дороги в знак протеста против запланированного сокращения субсидий.

По информации национального железнодорожного оператора Deutsche Bahn (DB), около 80% поездов, следующих на дальние расстояния, отменено. Ограничения также коснутся региональных перевозок.

Профсоюз машинистов добивается повышения зарплаты, а также сокращения времени работы для водителей поездов - с 38 до 35 часов в неделю.

Компания Deutsche Bahn говорит, что не может позволить себе выполнение этих требований.

Из-за протеста машинистов миллионы пассажиров были вынуждены отменить свои планы или искать другие способы добраться до места назначения.

Забастовка началась 10 января и должна закончиться в пятницу, 12 января, в 18:00 часов по местному времени.

До этого в Германии будет действовать временное чрезвычайное расписание поездов.

Забастовка фермеров

Забастовка машинистов происходит одновременно с протестами немецких фермеров, которые продолжаются с декабря прошлого года.

С понедельника фермеры блокируют некоторые въезды на шоссе своими тракторами, а также проводят митинги в городах и поселках. Протесты также вызвали серьезные затруднения в движении транспорта.

Фермеры уже несколько недель ведут переговоры с правительством Германии, которое в конце прошлого года приняло несколько жестких мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита.

Кабинет был вынужден пойти на это после решения Конституционного суда ФРГ, который признал бюджет незаконным.

В числе прочего власти намеревались отменить дотации на дизельное топливо и больше не освобождать от транспортного налога технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве.

После массовых протестов фермеров правительство согласилось смягчить меры бюджетной экономии, в частности, решило отменять дотации поэтапно и сохранило льготы в отношении налога на технику.

Однако это не помогло успокоить фермеров - и они продолжают требовать от правительства полного отказа от сокращения субсидий.

Немецкие фермеры блокируют дороги
Немецкие фермеры блокируют дороги. Фото: picture Alliance/Getty Images

Как передают корреспонденты Би-би-си в Германии, многие опасаются, что недовольство фермеров и их акции протеста могут привести к росту популярности крайне правых политических сил. Одна из них - ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) - поддерживает требования фермеров.

На фоне забастовок немецкая пресса часто пишет о серьезных противоречиях между участниками правящей в Германии коалиции, которая состоит из социал-демократов, зеленых и свободных демократов.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что транспортные трудности, с которыми столкнулись жители из-за протестов фермеров, "вызовут гнев и разногласия".

В ответ на это немецкая ассоциация фермеров (DBV) призвала правительство отказаться от планов по сокращению фермерских субсидий.

"В противном случае поставки высококачественных продуктов питания окажутся под угрозой", — заявил глава DBV Йоахим Руквид.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054878-germaniyu-ohvatili-zabastovki-prekratili-rabotat-mashinisty-fermery-blokiruyut-dorogi/

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