Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Бывший хакер ЦРУ, передавший секреты проекту WikiLeaks, получил 40 лет тюрьмы

Опубликовано:

Штаб-квартира ЦРУ
ЦРУ. Фото: Brooks Kraft LLC/Corbis via Getty Images

Бывший сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте, который несколько лет назад передал проекту WikiLeaks массив секретных документов об инструментах хакеров Центрального разведывательного управления, в четверг был приговорен к 40 годам тюрьмы.

Джошуа Шульте был признан виновным в шпионаже и других преступлениях по итогам разных судебных процессов уже трижды: в 2020, 2022, и 2023 годах, но только сейчас судья окружного суда США по Южному Нью-Йорку Джесси Фурман назначил ему конкретный тюремный срок.

"Джошуа Шульте предал свою страну, совершив один из самых дерзких и гнусных актов шпионажа в истории Америки", — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.

Шульте работал программистом в Центре киберразведки ЦРУ с 2012 по 2016 год и, согласно выводам следствия и суда, тайно копировал хакерские программы, которыми пользовалась американская разведка.

Уволившись, он послал эти материалы — 8761 файл — проекту WikiLeaks, который начал публиковать их в марте 2017 года, назвав этот раздел на своем сайте «Vault 7».

В слитых Шульте файлах были вирусы, "трояны", прочие хакерские программы, при помощи которых ЦРУ взламывали, например, мобильные телефоны террористов или иностранных политиков и превращали их в подслушивающие устройства.

"Кража и раскрытие секретов, совершенные Шульте, немедленно и основательно подорвали возможности ЦРУ по сбору разведданных на противников Америки, подвергли непосредственному риску персонал, программы и собственность ЦРУ и обошлись ЦРУ в миллионы долларов", — заявляло на суде государственное обвинение.

Шульте отрицал вину, но суд не убедил.

По сведениям следствия, Шульте был вынужден уволиться, потому что все время срывал сроки выполнения заданий, и после увольнения отдал краденые материалы WikiLeaks, желая отомстить своим бывшим работодателям.

Помимо шпионажа и лжи агентам ФБР во время предварительного следствия, Шульте приговорен еще и за хранение детской порнографии. Согласно материалам суда, при обыске в его квартире были найдены десятки тысяч файлов с детской порнографией.

По словам прокуроров, даже после ареста в 2018 году Шульте пытался еще передать на волю секретную информацию. Он пронес в тюрьму телефон и собирался передать журналистам сведения о киберподразделениях ЦРУ, а также опубликовать твиты с секретной информацией. Аккаунт в Твиттере он назвал "Джейсон Борн".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058793-byvshiy-haker-tsru-peredavshiy-sekrety-proektu-wikileaks-poluchil-40-let-tyurmy/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Украинская разведка сообщила о затоплении катера «Ивановец». Если это так, почему это важно? Россия и Украина обменялись пленными после крушения Ил-76. Почему это важно «Мастер и Маргарита». Как развивался скандал вокруг фильма, который задумывался в одной реальности, а вышел совсем в другой
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.