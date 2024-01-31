Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен еще к 14 годам тюрьмы. Всего сутки назад он уже получил 10-летний срок

В среду суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его жену Бушру Хан к 14 годам заключения по обвинению в коррупции. Лишь сутки назад он уже получил 10 лет тюрьмы за разглашение гостайны, а в целом – это третий приговор экс-премьеру за последние несколько месяцев. Политик убежден, что все это сделано для того, чтобы не дать ему участвовать в выборах 8 февраля.

Первый трехлетний приговор Имран Хан получил в августе прошлого года.

В последнем вердикте его обвинили в незаконной продаже подарков, которые были получены им в период его премьерства в 2018-2022 годах и, по мнению прокуроров, принадлежат государству.

Среди них, как утверждается, несколько флаконов духов, бриллиантовые украшения, столовые наборы и семь пар часов, шесть из которых Rolex. Самые дорогие часы стоят 304 тысячи долларов, заявили прокуроры.

По оценкам гособвинителей, в общей сложности Хан с женой продали ценных предметов на 501 тысячу долларов неустановленным лицам в Дубае.

Соратники Хана по партии "Техрик-е-Инсаф" называют все три обвинения в адрес экс-премьера сфабрикованными, а последнее – особенно смехотворным.

Примечательно, что Бушра Хан, как сообщается, была арестована уже после вынесения вердикта. Пока неясно, была ли она фигурантом этого дела все время или ее имя добавили спонтанно.

"Еще один печальный день для нашей системы правосудия, которая просто уничтожается", — заявили в команде Имрана Хана.

По словам его юристов, в ходе процесса над экс-премьером им не дали провести перекрестные допросы и выступить с завершающим обоснованием, как это предусмотрено процедурой.

"И приговор, и весь ход процесса были заранее согласованы и предопределены. Но мы обжалуем и этот смехотворный вердикт", —сказали адвокаты.

Имран Хан и его соратники уверены, что кампания против него была организована, чтобы помешать его возвращению в офис в ходе предстоящих выборов.

Сутки назад

Многие пакистанцы поддерживают Имрана Хана и выходят на акции в его защиту. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Во вторник суд уже назнаил Имрану Хану огромный 10-летний срок заключения по делу о разглашении государственной тайны.

Согласно обвинению, Хан обнародовал содержание секретной телеграммы, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству.

Приговор был вынесен специальным судом. Сообщается, что бывший министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши также приговорен к 10 годам заключения.

В производстве находятся еще порядка сотни судебных дел против экс-премьера. В числе выдвинутых против него обвинений - коррупция, терроризм и даже богохульство.

После первой судимости ему было запрещено баллотироваться на выборах, но адвокаты Хана подали целый ряд апелляций и добивались пересмотра дела.

Новый 10-летний приговор вынесен за неделю до всеобщих выборов, и уже наверняка лишает его не только любых шансов вернуться в политику, но и просто выйти на свободу.

Партия бывшего премьера "Техрик-е-Инсаф" продолжает считать дело сфабрикованным и намерена оспаривать приговор, сообщает Reuters.

Сам Хан называет все обвинения против него политически мотивированными.

"Мы не принимаем это незаконное решение", - написал адвокат Хана Наим Панжута в соцсети Х.

Имран Хан и закон

Имран Хан – в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета – стал премьер-министром Пакистана в 2018 году, обещав победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса.

Его также поддержали военные, пользующиеся значительным влиянием в Пакистане.

Основным направлением своего внутриполитического курса Хан объявил борьбу с коррупцией.

Во внешней политике при нем сохранилась напряженность с Индией и ухудшились отношения Исламабада с США, которые заморозили военную помощь Пакистану, составлявшую $1,3 млрд в год.

В то же время Хан способствовал улучшению отношений Пакистана с Китаем и Россией.

В апреле 2022 года его отстранили от власти в результате вотума недоверия. По мнению аналитиков, это произошло потому, что он потерял поддержку тех самых генералов, которые помогли ему занять премьерское кресло.

На смену ему пришла шаткая коалиция династических партий, которые исторически управляли Пакистаном.