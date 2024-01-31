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Российский олигарх Рыболовлев проиграл суд против аукционного дома Sotheby's

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Картина "Спаситель мира" Леонардо Да Винчи висит в музее
Картина "Спаситель мира" Леонардо Да Винчи. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Российский миллиардер и известный коллекционер произведений искусства Дмитрий Рыболовлев проиграл суд против аукционного дома Sotheby's, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Федеральное жюри Нью-Йорка несколько часов совещалось, прежде чем вынести решение по делу Дмитрия Рыболовлева против аукционного дома Sotheby's.

Российский предприниматель утверждал, что данная организация причастна к тому, что арт-дилер, с которым сотрудничал Рыболовлев, обманул бизнесмена, установив огромные наценки на приобретаемые произведения искусства. По данным Рыболовлева, его потери составили порядка 160 млн долларов.

В Sotheby's отрицали свою причастность к каким-либо нарушениям, и заявляли, что аукционный дом соблюдал все юридические, финансовые и отраслевые стандарты. Решение, вынесенное во вторник, 30 января, полностью поддерживает позицию аукционного дома.

"Сегодняшнее решение подтверждает давнюю приверженность Sotheby’s поддержанию самых высоких стандартов честности, этики и профессионализма во всех аспектах арт-рынка", — говорится в заявлении аукционного дома после вынесения решения суда.

Однако адвокат Рыболовлева Даниэль Корнштейн заявил, что "секретность затрудняла доказывание сложного дела о пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству".

57-летний Рыболовлев потратил 2 млрд долларов с 2002 по 2014 годы на формирование собственной коллекции произведений искусства, в которую вошли работы Пикассо, Родена, Модильяни, Климта, Магритта и Леонардо да Винчи. За помощью в поиске и приобретении произведений искусства он обратился к швейцарскому брокеру Иву Бувье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058408-rossiyskiy-oligarh-rybolovlev-proigral-sud-protiv-auktsionnogo-doma-sothebys/

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