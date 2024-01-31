Хуже, чем преследование "иноагентов" в России? В Венгрии заработало управление по борьбе с иностранным влиянием

В Венгрии начинает работу новое правительственное агентство по защите суверенитета. Парламент страны принял соответствующий закон в декабре минувшего года, и его уже раскритиковали как венгерская пресса, так и международные правозащитные организации и западные дипломатические ведомства.

Организация «Репортеры без границ» назвала начало работы нового ведомства «новой опасной провокацией со стороны премьер-министра Виктора Орбана».

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что «по сравнению с ним московский закон об иностранных агентах выглядит мягким и кротким». После принятия нового закона Государственный департамент США заявил о своей обеспокоенности, отметив, что он «несовместим с нашими общими ценностями демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона».

Новые законы, направленные на ограничение иностранного влияния, приняты в преддверии важнейших выборов в ЕС и муниципальных выборов в июне.

Они предусматривают создание Управления по защите суверенитета с полномочиями «выявлять и расследовать организации, которые получают финансирование из-за рубежа… с целью повлиять на волю избирателей».

Правящая партия Фидес утверждает, что закон «закроет лазейку» для «предвыборного обмана» после заявлений о том, что в преддверии выборов 2022 года оппозиционные партии получали средства от базирующейся в США неправительственной организации.

Но критики опасаются, что закон может быть использован для того, чтобы затруднить работу правозащитных групп и других организаций, зависящих от зарубежного финансирования.

«Он создает атмосферу, в которой получение денег из-за рубежа представляется как вопрос легитимности», — сказал агентству AFP Миклош Лигети, глава юридического отдела венгерского отделения Transparency International.

В 2017 году правящая коалиция уже приняла закон, обязывающий НКО идентифицировать себя как «организации, финансируемые из-за рубежа», если они получают средства из-за границы.

Однако Европейский суд признал его противоречащим законодательству ЕС, и закон пришлось отменить.

Еще до голосования по новому закону Совет Европы призвал Венгрию отказаться от него, заявив, что он «представляет собой значительный риск для прав человека».

По словам комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, Европейская комиссия также выразила обеспокоенность по поводу этого закона в письме венгерскому правительству в декабре.

На прошлой неделе он заявил Европейскому парламенту, что «в отсутствие удовлетворительного ответа Комиссия без колебаний предпримет необходимые шаги» для обеспечения соблюдения законодательства ЕС.

По словам Агнес Урбан, эксперта из наблюдательной компании Mertek Media Monitor, также существуют опасения, что новый закон может «искалечить» медиакомпании, постоянно запрашивая у них сведения о финансировании и таким образом создавая дополнительную бюрократическую нагрузку.

Накануне голосования в парламенте десять венгерских СМИ в своем письме предупредили, что закон «может серьезно ограничить свободу прессы, потенциально затрудняя или даже делая невозможной работу независимых редакций, журналистов и медиакомпаний».

В заявлении говорится, что вся информация о деятельности СМИ, включая их финансы, является прозрачной и общедоступной, и в ней «нет никаких скрытых средств или субсидий».

«Под предлогом прозрачности и защиты национальных интересов венгерские законодатели представили новый закон с публично объявленной целью преследовать журналистов. Этот законопроект может привести к новому уровню санкционированного государством давления и, несомненно, затруднит независимую журналистику, — заявил представитель Комитета по защите журналистов в Европе Аттила Монг. — Этот законопроект имеет признаки российского закона об иностранных агентах, и ему не место в стране-члене ЕС».

Хотя венгерские СМИ по-прежнему смогут продолжать получать гранты от иностранных государств, в том числе из ЕС и из-за рубежа, теперь они могут быть официально причислены к «иностранным агентам». Однако международное финансирование необходимо многим независимым СМИ — часто имеющим статус неправительственных организаций, — которым отказывают в государственной рекламе и которые подвергаются преследованиям со стороны регулятора СМИ.

В законе прямо не упоминаются журналисты или СМИ. Однако глава фракции Фидес в парламенте Мате Коциш еще в сентябре прошлого года заявил, что закон будет направлен против «тех, кто продает нашу страну за границу в обмен на доллары», и «левых журналистов, обслуживающих интересы американских демократических долларовых миллиардеров или транснациональных корпораций в Брюсселе».

Согласно сообщениям СМИ и анализу законопроекта, проведенному Комитетом по защите журналистов, Управление по защите суверенитета будет выявлять получающих иностранное финансирование лиц и организаций, подозреваемых в подрыве национального суверенитета страны, и публично клеймить их в своих отчетах как служащих иностранным интересам.

У нового органа не будет юридических полномочий применять санкции к лицам и организациям, но он может предлагать правоохранительным органам начать уголовное или административное расследование по подозрению в незаконном иностранном вмешательстве.

Управление по защите суверенитета сможет свободно запрашивать у любого СМИ информацию о его финансировании и деятельности, а также проводить расследования в отношении его материалов в сотрудничестве с полицией и спецслужбами.

Кроме того, хотя венгерское законодательство о СМИ гарантирует конфиденциальность журналистских источников, и она закреплена в венгерской конституции, Управление по защите суверенитета сможет обходить эти ограничения и оказывать давление на СМИ, чтобы заставить их раскрыть свои источники.

С момента прихода к власти в 2010 году премьер-министра Виктора Орбана его правое правительство систематически подрывало защиту независимых СМИ.

В 2021 году «Репортеры без границ» объявили Орбана врагом свободы прессы. Он — единственный лидер страны-члена Евросоюза за всю его историю, попавший в этот список.

«Репортеры без границ» напоминают, что с 2017 года практически все региональные СМИ в стране оказались в руках предпринимателей, лояльных Орбану, а осенью 2018 года около 500 проправительственных изданий сформировали холдинг для выработки единой линии в освещении событий.

В индексе свободы прессы, который составляет организация, с момента возвращения Орбана к власти в 2010 году Венгрия опустилась с 25-го места на 72-е.