Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что уходит в отставку. Он намерен возглавил правящую партию, передает NUR.KZ со ссылкой на "Sputnik Грузия".

На специальном брифинге глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о решении оставить занимаемую должность. Он заявил, что займет пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи – осенью мы выберем новый парламент, и "Грузинская мечта" должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям", – сказал премьер-министр Грузии.

Также Гарибашвил отметил, что кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о внутренней демократии.

"Одним из главных факторов силы нашей политической команды является внутренняя демократия, самым ярким проявлением которой является принцип ротации... Не скрою, что в политсовете мы обсуждали возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр представил свою команду своевременно и сформировал новое правительство. Желаю новому премьер-министру удачи", – добавил он.

По информации издания, Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.

Отмечается, что с начала Гарибашвили возглавлял МВД, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Он тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии.

Как пишет РБК со ссылкой на грузинские СМИ, премьер Грузии планирует поменяться местами с лидером правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе. По их данным, именно он должен возглавить правительство республики.

В парламенте Грузии 75 из 150 мест принадлежат "Грузинской мечте", которая сформировала правительство в коалиции с "Силой народа". Полномочия действующего парламента истекают осенью текущего года.

Кроме того, согласно законодательству Грузии, в случае ухода с поста премьер-министра правительство автоматически уходит в отставку. Правящая партия должна будет выдвинуть нового кандидата на эту должность, а он в свою очередь сформировать кабмин, который будет утвержден парламентом . Его членов и кандидатуру нового премьера должны поддержать как минимум 76 из 150 депутатов.