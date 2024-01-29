Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Опубликовано:

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили. Фото: gov.ge

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что уходит в отставку. Он намерен возглавил правящую партию, передает NUR.KZ со ссылкой на "Sputnik Грузия".

На специальном брифинге глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о решении оставить занимаемую должность. Он заявил, что займет пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"В команде множество успешных лидеров и необходимо дать другим возможность. Тем более, что сейчас перед нами стоят новые задачи – осенью мы выберем новый парламент, и "Грузинская мечта" должна подготовиться убедительно выиграть выборы, чтобы продолжить прогресс к другим, более высоким целям", – сказал премьер-министр Грузии.

Также Гарибашвил отметил, что кадровые перестановки в правительстве свидетельствуют о внутренней демократии.

"Одним из главных факторов силы нашей политической команды является внутренняя демократия, самым ярким проявлением которой является принцип ротации... Не скрою, что в политсовете мы обсуждали возможность остаться до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр представил свою команду своевременно и сформировал новое правительство. Желаю новому премьер-министру удачи", – добавил он.

По информации издания, Гарибашвили занимал должность премьера дважды: с 2021 по 2024 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Он был правой рукой грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили в период основания партии "Грузинская мечта", которая является правящей в стране с 2012 года.

Отмечается, что с начала Гарибашвили возглавлял МВД, затем, в 2013 году, сменил на посту премьер-министра самого Иванишвили, оставшись на этой должности до конца 2015 года. Он тогда стал самым молодым премьером в истории Грузии.

Как пишет РБК со ссылкой на грузинские СМИ, премьер Грузии планирует поменяться местами с лидером правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе. По их данным, именно он должен возглавить правительство республики.

В парламенте Грузии 75 из 150 мест принадлежат "Грузинской мечте", которая сформировала правительство в коалиции с "Силой народа". Полномочия действующего парламента истекают осенью текущего года.

Кроме того, согласно законодательству Грузии, в случае ухода с поста премьер-министра правительство автоматически уходит в отставку. Правящая партия должна будет выдвинуть нового кандидата на эту должность, а он в свою очередь сформировать кабмин, который будет утвержден парламентом . Его членов и кандидатуру нового премьера должны поддержать как минимум 76 из 150 депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058115-premer-ministr-gruzii-podal-v-otstavku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.