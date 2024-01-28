"Мону Лизу" облили супом. Шедевр, похоже, не пострадал

В Париже протестующие облили супом картину "Мона Лиза". Поскольку она закрыта пуленепробиваемым стеклом, картине вряд ли нанесен ущерб.

На видео с камер наблюдения видно, как двое протестующих требуют права на "здоровую пищу", заявляя, что "наша сельскохозяйственная система больна".

В последние дни во французской столице проходят акции протеста фермеров. В пятницу протестующие перекрыли основные дороги, ведущие в Париж.

Уникальный портрет кисти Леонардо да Винчи в XVI веке — одно из самых известных произведений искусства в мире. Картина хранится в парижском Лувре.

Первое покушение Джоконда пережила в 1956 году во время выставки, проходившей в музее города Монтобан на юге Франции. Один из посетителей плеснул в картину серной кислотой, повредив нижнюю часть полотна.

В тот же год (он для Моны Лизы оказался довольно неудачным) молодой боливиец Уго Унгаза Виллегас метнул в нее камнем, и с тех пор у левого локтя Джоконды появилась едва заметная отметина. Как утверждают некоторые источники, позже Виллегас признался, что возлюбил Мону Лизу как мать, но потом вдруг заметил, что она над ним смеется, и не выдержал.

С тех пор картину было решено накрыть пуленепробиваемым стеклом.

Знал ли об этом японский турист, метнувший в картину в 1974 году пузырек с краской, и каковы были его мотивы, достоверно неизвестно — но от повреждения картину спасло именно защитное стекло. Впрочем, после этого случая «Мону Лизу» спрятали еще глубже, поместив в специально изготовленный для нее ящик из пуленепробиваемого стекла, заполненный гелием.

Однако даже это не мешает ненавистникам Джоконды продолжать покушаться на ее "жизнь". Так, в августе 2009 года на этот раз уже российская туристка запустила в "Мону Лизу" кружкой, но защитный экран вновь сработал как полагается, а злоумышленницу доставили в полицейский участок (и вскоре отпустили на свободу).

В 2019 году музей установил на картину более прозрачное пуленепробиваемое стекло.

В 2022 году еще один посетитель бросил в картину торт, призывая людей "подумать о планете".

В 1911 году сотрудник Лувра Винченцо Перуджиа спрятался на ночь в шкафу, чтобы украсть "Мону Лизу". Картину нашли два года спустя, когда он попытался продать ее антиквару во Флоренции.