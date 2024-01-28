Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

"Мону Лизу" облили супом. Шедевр, похоже, не пострадал

Опубликовано:

Две женщины обливают супом "Мону Лизу"
Две женщины обливают супом "Мону Лизу". Фото: David Cantiniaux/AFPTV/AFP via Getty Images

В Париже протестующие облили супом картину "Мона Лиза". Поскольку она закрыта пуленепробиваемым стеклом, картине вряд ли нанесен ущерб.

На видео с камер наблюдения видно, как двое протестующих требуют права на "здоровую пищу", заявляя, что "наша сельскохозяйственная система больна".

В последние дни во французской столице проходят акции протеста фермеров. В пятницу протестующие перекрыли основные дороги, ведущие в Париж.

Уникальный портрет кисти Леонардо да Винчи в XVI веке — одно из самых известных произведений искусства в мире. Картина хранится в парижском Лувре.

Первое покушение Джоконда пережила в 1956 году во время выставки, проходившей в музее города Монтобан на юге Франции. Один из посетителей плеснул в картину серной кислотой, повредив нижнюю часть полотна.

В тот же год (он для Моны Лизы оказался довольно неудачным) молодой боливиец Уго Унгаза Виллегас метнул в нее камнем, и с тех пор у левого локтя Джоконды появилась едва заметная отметина. Как утверждают некоторые источники, позже Виллегас признался, что возлюбил Мону Лизу как мать, но потом вдруг заметил, что она над ним смеется, и не выдержал.

С тех пор картину было решено накрыть пуленепробиваемым стеклом.

Знал ли об этом японский турист, метнувший в картину в 1974 году пузырек с краской, и каковы были его мотивы, достоверно неизвестно — но от повреждения картину спасло именно защитное стекло. Впрочем, после этого случая «Мону Лизу» спрятали еще глубже, поместив в специально изготовленный для нее ящик из пуленепробиваемого стекла, заполненный гелием.

Однако даже это не мешает ненавистникам Джоконды продолжать покушаться на ее "жизнь". Так, в августе 2009 года на этот раз уже российская туристка запустила в "Мону Лизу" кружкой, но защитный экран вновь сработал как полагается, а злоумышленницу доставили в полицейский участок (и вскоре отпустили на свободу).

В 2019 году музей установил на картину более прозрачное пуленепробиваемое стекло.

В 2022 году еще один посетитель бросил в картину торт, призывая людей "подумать о планете".

В 1911 году сотрудник Лувра Винченцо Перуджиа спрятался на ночь в шкафу, чтобы украсть "Мону Лизу". Картину нашли два года спустя, когда он попытался продать ее антиквару во Флоренции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057905-monu-lizu-oblili-supom-shedevr-pohozhe-ne-postradal/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Крушение Ил-76 в Белгородской области: что заявил Зеленский и власти Украины Госдума одобрила в первом чтении конфискацию за «фейки». Кому и чем угрожают поправки в УК РФ В Башкирии приговор активисту привел к столкновениям с полицией. Что известно
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.