Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии за "призывы к экстремизму"

Мосгорсуд приговорил бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Прокурор в ходе прений 18 января просил назначить Стрелкову четыре года и 11 месяцев колонии общего режима. Максимальное наказание по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ) — пять лет лишения свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, хотя сам Стрелков и его защита просили открыть его для слушателей и журналистов.

Стрелков был арестован в июле. Дело против него возбудили из-за двух постов в его телеграм-канале, в которых ФСБ нашла призывы к экстремизму. Вину он не признает.

В ноябре Стрелков, находясь в СИЗО, заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2024 году. Он призывал своих соратников начать кампанию по его выдвижению и создать инициативную группу для сбора подписей, однако сделать это им так и не удалось.

Стрелков — бывший офицер ФСБ, в марте 2014 года принимал участие в аннексии Крыма, а в апреле с небольшим отрядом захватил город Славянск в Донецкой области. С мая по август 2014 года занимал пост "министра обороны" самопровозглашенной ДНР.

В ноябре 2022 года Стрелков был заочно приговорен к пожизненному заключению судом в Гааге, который признал его виновным в крушении малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Стрелков поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину, однако критиковал российское руководство и военных за недостаточную эффективность в ведении боевых действий.

Спецкор Русской службы Би-би-си Илья Барабанов — о войне Игоря Стрелкова

Ровно 10 лет назад, в январе 2014 года, православный олигарх Константин Малофеев привез в Киев "Дары волхвов" с греческого Афона. Охрану святынь в Украине обеспечивал Игорь Гиркин (Стрелков), который кроме храмов, где выставлялись "Дары", успел побывать и на киевском Майдане, где в тот момент разворачивалась Революция достоинства, завершившаяся бегством в Россию Виктора Януковича.

Спустя два месяца Россия аннексирует Крым, и Гиркин будет принимать активное участие в тех событиях.

В апреле 2014-го он незаконно пересечет границу с Украиной и вместе с небольшим отрядом захватит город Славянск в Донецкой области, с чего начнется война, продолжающаяся по сей день.

От человека, который создал по большому счету так называемую ДНР, героя всей российской официозной пропаганды, расстреливающего провинившихся по законам сталинского времени и сажающего "на подвал" журналистов, заметки которых ему не понравились, Гиркин-Стрелков за 10 лет прошел путь до врага нынешнего российского государства, которого судят за экстремизм.

При этом гиркинский "экстремизм", конечно же, вовсе не антивоенный.

Наоборот, он критиковал Кремль, Владимира Путина и Минобороны за то, что они недостаточно активно ведут войну, отправляют на убой десятки тысяч, а не миллионы, как это хотелось бы Стрелкову.

Первого "министра обороны" так называемой ДНР слишком долго не трогали. Видимо, и из уважения к его военным "заслугам", и из уважения к его прошлому как офицера ФСБ.

Но после провала пригожинского мятежа в России сложилась такая система власти, которая не допускает никакой критики в свой адрес.

Так что сначала Стрелков был арестован, а теперь ближайшие несколько лет проведет в колонии.