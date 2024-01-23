Авиационный регулятор США призвал авиакомпании проверить безопасность самолетов Boeing
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Авиационный регулятор США рекомендовал всем авиакомпаниям, владеющим самолетами Boeing 737, проверить безопасность данной модели, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
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Федеральное управление гражданской авиации заявило, что в качестве дополнительной меры безопасности авиакомпаниям, владеющим самолетами Boeing 737-900ER, стоит визуально проверять дверные заглушки среднего выхода, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена.
Данное заявление было сделано после инцидента, произошедшего 5 января. Авиалайнер Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выполнял регулярный внутренний рейс по маршруту Портленд—Онтэрио.
Вскоре после вылета из Портленда у самолета вылетела дверная заглушка — часть фюзеляжа, которая используется в качестве аварийного выхода. Самолёт вернулся в Портленд для аварийной посадки. Экипаж и пассажиры не пострадали.
Сообщается, что модель 737-900ER, за эксплуатацией которой авиакомпаниям поручили тщательно следить, является более ранней версией самолета 737 Max 9, который находится в центре расследования происшествия, случившегося 5 января.
Авиационный регулятор США сообщил, что после дополнительных проверок дверных заглушек на некоторых самолетах 737-900ER также были обнаружены дефекты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056987-aviatsionnyy-regulyator-ssha-prizval-aviakompanii-proverit-bezopasnost-samoletov-boeing/