Авиационный регулятор США призвал авиакомпании проверить безопасность самолетов Boeing

Авиационный регулятор США рекомендовал всем авиакомпаниям, владеющим самолетами Boeing 737, проверить безопасность данной модели, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Федеральное управление гражданской авиации заявило, что в качестве дополнительной меры безопасности авиакомпаниям, владеющим самолетами Boeing 737-900ER, стоит визуально проверять дверные заглушки среднего выхода, чтобы убедиться, что дверь надежно закреплена.

Данное заявление было сделано после инцидента, произошедшего 5 января. Авиалайнер Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выполнял регулярный внутренний рейс по маршруту Портленд—Онтэрио.

Вскоре после вылета из Портленда у самолета вылетела дверная заглушка — часть фюзеляжа, которая используется в качестве аварийного выхода. Самолёт вернулся в Портленд для аварийной посадки. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Сообщается, что модель 737-900ER, за эксплуатацией которой авиакомпаниям поручили тщательно следить, является более ранней версией самолета 737 Max 9, который находится в центре расследования происшествия, случившегося 5 января.

Авиационный регулятор США сообщил, что после дополнительных проверок дверных заглушек на некоторых самолетах 737-900ER также были обнаружены дефекты.