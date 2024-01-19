Беспорядки в Башкирии прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России, выражая позицию Кремля, заявил, что в Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, назвав столкновения лишь "отдельными проявлениями", передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не считает столкновения, произошедшие на фоне ареста местного активиста Фаиля Алсынова в Башкирии, массовыми.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно", - подчеркнул Песков.

"Здесь я, в данном случае, использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие, ибо вопрос был именно так и сформулирован. В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", - добавил Дмитрий Песков.

Отмечается, что росфинмониторинг добавил Алсынова в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт".

Ранее русская служба Би-Би-Си сообщала о том, что несколько тысяч человек пришли к зданию Баймакского суда Башкортостана в день объявления приговора известному активисту Фаилю Алсынову. Он был осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти и взят под стражу.

Однако автозак с Алсыновым так и не смог покинуть территорию суда - протестующие перекрыли дорогу, начались стычки с правоохранительными органами.

Отмечается, что дело в отношении активиста было заведено еще в августе прошлого года, жалобу на него написал глава Башкирии Радий Хабиров.

В апреле 2023 года Алсынов принимал участие в сельском сходе против незаконной золотодобычи в Зауралье, ведущей к уничтожению сельхозземель и загрязнению воды. По версии следствия, он "выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц… - "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне", пишет "Идель.Реалии" (в российском реестре "иноагентов").

В своем письме в прокуратуру губернатор Хабиров заявлял, что активист "противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций, [...] публично устанавливая ограничения прав собственности по национальному признаку".