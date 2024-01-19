Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Беспорядки в Башкирии прокомментировали в Кремле

Опубликовано:

Один из протестующих получил травму головы
Один из протестующих получил травму головы. Кадр из видео: youtube.com/smirusnews

Пресс-секретарь президента России, выражая позицию Кремля, заявил, что в Башкирии нет массовых беспорядков и протестов, назвав столкновения лишь "отдельными проявлениями", передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не считает столкновения, произошедшие на фоне ареста местного активиста Фаиля Алсынова в Башкирии, массовыми.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно", - подчеркнул Песков.

"Здесь я, в данном случае, использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие, ибо вопрос был именно так и сформулирован. В неюридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции", - добавил Дмитрий Песков.

Отмечается, что росфинмониторинг добавил Алсынова в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт".

Ранее русская служба Би-Би-Си сообщала о том, что несколько тысяч человек пришли к зданию Баймакского суда Башкортостана в день объявления приговора известному активисту Фаилю Алсынову. Он был осужден на четыре года по делу о возбуждении ненависти и взят под стражу.

Однако автозак с Алсыновым так и не смог покинуть территорию суда - протестующие перекрыли дорогу, начались стычки с правоохранительными органами.

Отмечается, что дело в отношении активиста было заведено еще в августе прошлого года, жалобу на него написал глава Башкирии Радий Хабиров.

В апреле 2023 года Алсынов принимал участие в сельском сходе против незаконной золотодобычи в Зауралье, ведущей к уничтожению сельхозземель и загрязнению воды. По версии следствия, он "выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказывания, в которых негативно оцениваются группы лиц… - "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне", пишет "Идель.Реалии" (в российском реестре "иноагентов").

В своем письме в прокуратуру губернатор Хабиров заявлял, что активист "противопоставил башкирский народ с представителями армянской, русской и татарской наций, [...] публично устанавливая ограничения прав собственности по национальному признаку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056471-besporyadki-v-bashkirii-prokommentirovali-v-kremle/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.