США нанесли новую серию ударов по хуситам в Йемене

США нанесли уже четвертую серию ударов по объектам вооруженного и союзного Ирану движения хуситов в Йемене, подтвердили в ночь на четверг представители Пентагона.

Как сообщил Centcom — командование американских сил в регионе, — удары наносились ракетами Tomahawk, запущенными с американских военных кораблей.

Министерство обороны Великобритании сообщило Би-би-си, что не принимало участие в этой серии ударов по Йемену.

Как заявило Центральное командование, целями стали 14 хуситских ракет, подготовленных к атакам на суда в Красном море. Они были установлены на стартовых направляющих и потому «представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США и могли быть запущены в любой момент, что и заставило американские вооруженные силы воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью защитить самих себя», сказано в заявлении.

Незадолго до этого администрация Байдена вновь объявила хуситов международной террористической организацией, отменив собственное решение, принятое в начале срока нынешнего президента США. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что этот шаг был предпринят в ответ на нападения хуситов на торговые суда.

За несколько часов до новых ударов хуситы атаковали уже второе с 11 января судно с американским владельцем, Genco Picardy в Аденском заливе.

Как сообщил Centcom, повстанцы нанесли удар по судну Genco Picardy в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но никто из членов экипажа в результате атаки не пострадал.

В понедельник хуситы нанесли удар баллистической ракетой по другому американскому судну, что стало первой успешной атакой на американский корабль с начала их кампании.

В Вашингтоне заявили, что удары, нанесенные в среду, были превентивными и уничтожили оружие, которое боевики должны были выпустить в ближайшее время.

«Эти удары, наряду с другими предпринятыми нами действиями, подорвут возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе», — говорится в заявлении Centcom.

Командующий Centcom генерал Майкл Курилла заявил, что США будут продолжать действовать против хуситов до тех пор, пока они не перестанут «подвергать опасности иностранных моряков и угрожать торговым судоходным путям в южной части Красного моря и прилегающих водных путях».

11 января США и Великобритания, при поддержке нескольких других стран, таких как Канада, Австралия, Нидерланды и Бахрейн, нанесли первую серию ударов по Йемену после отказа хуситов подчиниться ультиматуму с требованием прекратить нападения на суда, следовавшие через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Хуситы, которые пользуются поддержкой Ирана и разделяют многие из его интересов, утверждали, что действуют из солидарности с ХАМАС в Газе и атакуют только те суда, которые связаны с Израилем. Однако нападениям подвергались и суда, не имеющие никакого отношения к Израилю и его гражданам.