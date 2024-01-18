Дочь полководца Михаила Фрунзе умерла в 103 года в Москве

В Москве в возрасте 103 лет умерла дочь полководца Михаила Фрунзе Татьяна. Она была доктором химических наук, а также профессором Московского университета, пишет NUR.KZ со ссылкой на Музей Фрунзе.

"В Москве в возрасте 103 лет скончалась дочь полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе Татьяна Михайловна", – говорится в сообщении в соцсети VK Музея Фрунзе в городе Шуя.

По данным музея, Татьяна Михайловна родилась 2 августа 1920 года. В шесть лет потеряла обоих родителей, однако вскоре была удочерена Климентом Ворошиловым – близким другом Фрунзе.

Татьяна окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, в годы Великой Отечественной войны работала на танковом заводе. После окончания химико-технологического института имени Менделеева защитила диссертацию и была одним из ведущих специалистов в экспериментальной химии. Являлась доктором химических наук, профессором Московского университета.

Согласно энциклопедии на сайте Минобороны РФ, Фрунзе Михаил Васильевич – советский государственный и военный деятель, полководец и военный теоретик. Родился в 1885 году в Пишпеке (ныне – Бишкек).

Полководческая деятельность Фрунзе началась с 1919 года. Сыграл значительную роль в становлении и развитии советской военной науки, внес весомый вклад в теорию и практику военного искусства.

Умер 31 октября 1925 года в Москве. В 1926 году была учреждена премия его имени. Похоронен на Красной площади.

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