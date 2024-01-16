Ушла из жизни дочь поэта Ильяса Джансугурова

На 89 году жизни умерла дочь выдающегося казахского поэта Ильяса Джансугурова Ильфа Джандосова-Джансугурова. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях, передает NUR.KZ.

14 января на 89 году жизни скончалась дочь казахского поэта Ильяса Джансугурова Ильфа Джандосова-Джансугурова. Об этом сообщила ее дочь Жанар в .

"14 января 2024 года на 89 году ушла из жизни Ильфа Ильясовна Джандосова-Джансугурова, человек с гражданской позицией, талантливый педагог, дочь репрессированного поэта Ильяса Джансугурова и Фатимы Габитовой, супруга общественного деятеля Санджара Джандосова", – говорится в сообщении Жанар Джандосовой.

Ильфа Ильясовна родилась 29 мая 1935 года в Алматы, однако уже в 1937 году семья была вынуждена уехать из города. Обратно дочь поэта вернулась лишь к началу 1950-х годов. Поступила в Институт иностранных языков, после чего работала преподавателем немецкого языка в Политехническом институте им. Сатпаева, в Казахском педагогическом институте им. Абая, ученым секретарем Педагогического общества КазССР, а также преподавателем кафедры иностранных языков Академии Наук КазССР.

В 1958 году Ильфа Джансугурова вышла замуж за Санджара Уразовича Джандосова, с которым они вырастили пятерых детей и прожили 34 года вплоть до его трагической гибели в 1992 году.

"В 1999 году она создала и возглавила общественный фонд Ильяса Джансугурова, который занимается изучением, публикациями и переводами произведений Ильяса и Фатимы Габитовой, архивной работой, помогает школам и музеям. Написала книгу воспоминаний "След в моей судьбе". До последнего времени Ильфа Ильясовна активно поддерживала гражданское движение Казахстана", – рассказала Жанар Джандосова.

По информации на Литературном портале, поэт, драматург, прозаик, фельетонист, сатирик, журналист, переводчик, а также первый председатель Союза писателей Казахстана Ильяс Джансугуров родился 1 мая 1894 года в Аксуйской волости Копальского уезда Семиреченской области.

После окончания краткосрочных учительских курсов в Ташкенте в 1920 году работал учителем, был сотрудником газеты "Тiлшi" ("Корреспондент"). Начал писать с 1912 года.

Джансугуров участвовал в составлении учебников для школ и первого казахского календаря, занимался литературной критикой, подготовкой к печати произведений казахского фольклора, художественным переводом.

Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, М. Горького, В. Маяковского, Г. Гейне, В. Гюго и других классиков. Внес заметный вклад в развитие национальной поэтической культуры, творчески развил традиции казахского устного народного творчества, поэзии Абая.

В 1937 году Джансугурова был незаконно репрессирован по политическому обвинению. Расстрелян 26 февраля 1938 года по приговору тройки, реабилитирован посмертно в 1958 году.