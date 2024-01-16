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Что означает для соперников Трампа его убедительная победа в штате Айова?

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Suzanne Cordeiro/AFP/Getty Images

Дональд Трамп с большим отрывом победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове. Корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер анализирует, что эта победа Трампа означает для его соперников, почему она имеет большое значение и как отразится на предвыборной гонке в целом.

Штат Айова по традиции первым провел голосование, определяющее политика, который будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом осенью этого года.

По результатам голосования Дональд Трамп набрал 51% голосов, его ближайшие конкуренты Рон Десантис и Ники Хейли — 21% и 19% соответственно.

Между тем, самый идеологически близкий Трампу соперник, бизнесмен Вивек Рамасвами заявил об отказе от участия в выборах. Рамасвами добавил, что поддержит кандидатуру Трампа на праймериз в штате Нью-Гэмпшир во вторник.

Это по-прежнему партия Трампа

Победа Дональда Трампа в Айове была исторически масштабной. Он набрал наибольшее количество голосов во всех 99 округах Айовы, за исключением одного (в котором проиграл с разрывом всего в один голос).

До этого никто не побеждал в Айове с перевесом более чем в 12 пунктов. Преимущество Дональда Трампа приблизилось к 30% — в итоге он может набрать абсолютное большинство голосов среди республиканцев, принявших участие в голосовании.

Опрос жителей штата Айова, пришедших в понедельник вечером на избирательные участки, помогает понять причины успеха Трампа.

Дональд Трамп на выборах в Айове
Дональд Трамп на выборах в Айове. Фото: Al Drago/Bloomberg/Getty Images

По данным CBS News, около половины избирателей-республиканцев считают себя частью движения Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again, сокращенно MAGA).

Победа Трампа также была широкой в демографическом аспекте. Он завоевал голоса молодых и пожилых, мужчин и женщин. Он также смог заручиться поддержкой евангелистов и консерваторов — в 2016 году это удалось ему с трудом.

Как правило, проигравшие кандидаты в президенты исчезают из памяти, так и не сумев избавиться от следов поражения. Однако Трампу (проигравшему на прошлых выборах Байдену) удалось убедить республиканцев — как в Айове, так и по всей стране — в том, что он не проиграл.

Большинство голосовавших на кокусах в Айове заявили телеканалу CBS, что считают Трампа фактическим победителем президентских выборов 2020 года, а среди сторонников Трампа этот показатель вырос до 90%.

Победа Трампа — знаменательный поворот

Доминирующее положение экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии было и так неоспоримым, но его победа в Айове, в более широком контексте современной американской политики, является экстраординарной.

Три года назад он закончил свой первый президентский срок в жарких, порой скандальных дискуссиях, его кампания по оспариванию итогов выборов, на которых победил Джо Байден, вылилась в беспорядки в Капитолии 6 января.

Сейчас ему предстоят два уголовных процесса, связанных с теми действиями.

Теперь, став победителем предварительного голосования в Айове, он сделал первый значительный шаг к тому, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Трампу еще предстоит провести определенную работу, чтобы стать на этих выборах знаменем республиканцев. На следующей неделе он столкнется с более серьезным вызовом со стороны Ники Хейли в Нью-Гэмпшире, где, согласно опросам, его некогда доминирующее преимущество сократилось чуть ли не до однозначных чисел.

Однако он по-прежнему остается фаворитом в этой гонке, получив столь внушительную поддержку со стороны республиканцев Айовы.

В Айове не было реальных соперников

Основная интрига кокусов в Айове заключалась в том, кто из кандидатов займет второе место после Дональда Трампа. В итоге его занял Рон Десантис.

Рон Десантис
Рон Десантис. Фото: Rebecca S. Gratz for The Washington Post via Getty Images

Однако это нельзя назвать таким уж большим достижением, учитывая, с каким крошечным отрывом губернатор Флориды опередил Ники Хейли, потратив на Айову такое количество времени и ресурсов.

Этот результат, как и стремление Десантиса продолжать свою кампанию, отнюдь не дает каких-либо гарантий того, что губернатор станет в ближайшее время главным соперником Трампа в Республиканской партии.

На самом деле итоги голосования в Айове могут сделать победу Трампа в кокусах еще более убедительной, и его стратегия «разделяй и властвуй» по-прежнему работает.

Снявшийся с выборов Вивек Рамасвами еще больше расчистит поле для бывшего президента, поскольку, как показывают опросы общественного мнения, его сторонники считают Трампа своим вторым выбором.

Хотя в Айове он набрал всего около 8%, любая помощь имеет значение. Заявление Рамасвами о поддержке станет для Трампа еще одной новостью, которая повысит его шансы в Нью-Гэмпшире.

Результат в Айове, кроме того, позволит бывшему президенту сосредоточиться на выпадах по адресу президента Джо Байдена, что он охотно сделал во время своей победной речи в понедельник вечером.

Демократы, с другой стороны, похоже, приветствуют это противостояние и пытаются использовать его для того, чтобы найти уязвимые места Трампа.

Однако серия побед, начиная с Айовы, придаст бывшему президенту импульс — и ощущение победителя. К началу президентских выборов, которые пройдут этой осенью, Трамп может оказаться более грозным противником, чем демократы ожидали — или надеялись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055857-chto-oznachaet-dlya-sopernikov-trampa-ego-ubeditelnaya-pobeda-v-shtate-ayova/

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