Науру перестала признавать Тайвань. Эта страна вслед за Россией признала отколовшиеся от Грузии республики

Одно из немногих государств, официально признававших независимость Тайваня, — остров Науру — разорвал с ним отношения в пользу Пекина всего через несколько дней после того, как в Тайбэе был избран новый президент.

Крошечный микронезийский остров в западной части Тихого океана Науру был в числе 12 государств, до сих пор сохранявших дипломатические отношения с Тайбэем.

Пекин, который настаивает на том, что Тайвань является частью Китая, активно переманивает его дипломатических союзников.

В 2009 году Науру признала независимость отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии. Их признала Россия после скоротечной войны с Грузией в августе 2009 года, а также горстка других государств, имеющих более тесные отношения с Москвой, чем далекий остров, — Никарагуа, Венесуэла, Сирия.

В позиции Науру многие тогда усматривали корыстные мотивы. Российский МИД позже действительно отчитывался о выделении финансовой помощи этой стране.

Тайвань считает, что недавняя потеря связана с результатами президентских выборов, которые прошли в субботу и возмутили Пекин.

Избиратели отдали большинство голосов за кандидата Уильяма Лая, выступающего за суверенитет Тайваня. Пекин назвал Лая «нарушителем спокойствия» из-за его прошлых высказываний в поддержку независимости Тайваня, что, по мнению властей КНР, стало «красной чертой».

«Выбор времени [для подобных действий] демонстрирует не только ответные меры Китая против наших демократических выборов, но и бросает прямой вызов международному порядку», — заявили тайваньские чиновники после того, как правительство Науру объявило, что «больше не будет признавать Тайвань как отдельную страну, а скорее как неотъемлемую часть территории Китая».

На пресс-конференции в понедельник заместитель министра иностранных дел Тайваня Тьен Чун Кван обвинил Китай в том, что тот воспользовался недавними «политическими колебаниями» в Науру, чтобы «перекупить» страну с помощью финансовой поддержки.

«Китай думает, что может подавить Тайвань такими методами, но я считаю, что это неправильно. Мир заметил демократическое развитие Тайваня. Если [Пекин] продолжит использовать столь подлые методы для захвата дипломатических отношений Тайваня, демократические страны всего мира не будут их признавать», — заявил Тьен Чун Кван.

По его словам, МИД Тайваня находится «в состоянии повышенной готовности», чтобы противостоять дальнейшим попыткам Китая изолировать Тайвань на международной арене.

Китай, рассматривающий 23-миллионный остров как отделившуюся от КНР провинцию, которая в конечном итоге вернется под контроль Пекина, приветствовал решение Науру.

«Решение правительства Науру возобновить дипломатические отношения с Китаем еще раз демонстрирует, что принцип „одного Китая“ — это воля народа и веяние времени», — заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

И Пекин, и Тайбэй (хотя он в последнее время меньше акцентирует эту позицию) декларируют, что есть только одно китайское государство, включающее как остров Тайвань, так и материковую территорию. Обе стороны провозглашают себя единственной законной властью в этом государстве. В последние годы в тайваньском обществе ширится движение за то, чтобы провозгласить Тайвань страной, отдельной от Китая и не претендующей на его территорию, но Пекин эту позицию считает еще более неприемлемой, чем прежняя.

Науру не в первый раз разрывает связи с Тайванем. В 2002 году это островное государство совершило аналогичный дипломатический переход на сторону Китая, а в мае 2005 года снова восстановило отношения с Тайванем.

По мнению аналитиков, новый разрыв дипломатических отношений не стал неожиданностью.

«Вероятность того, что Науру поменяет признание с Тайваня на Китай, существовала уже давно», — говорит доцент кафедры исследований в области безопасности новозеландского Университета Масси, Анна Поулс.

По словам Поулс, скорость, с которой Австралия в конце прошлого года добивалась заключения договора, предоставляющего климатическое убежище гражданам Тувалу, отражала опасения, что Тувалу - еще одно тихоокеанское государство - «находится под давлением, чтобы поменять свое признание в пользу Китая».

Тувалу пока сохраняет дипломатические отношения с Тайванем.

«Теперь эти опасения распространяются и на Науру», — сказала она.

«Китай всегда стремится подорвать влияние Тайваня, особенно в Тихоокеанском регионе, где многие малые государства стремятся к развитию», — отметил научный сотрудник программы по тихоокеанским островам Института Лоуи, Михай Сора.

«Поскольку у Тайваня все меньше дипломатических союзников по всему миру, каждый из них становится все более важным в притязаниях [Тайбэя] на суверенитет, — добавил Сора. — Вполне возможно, что Китай будет продолжать искать возможности для того, чтобы подорвать эти позиции».