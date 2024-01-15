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Ракеты, беспилотники-камикадзе, безэкипажные надводные аппараты. Какое оружие применяют хуситы в Красном море?

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Винтовки в руках людей
Винтовки в руках людей. Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Йемен — одна из беднейших стран мира, опустошенная гражданской войной, идущей с 2014 года.

10 лет назад шиитское движение хуситов захватило столицу Йемена Сану. С тех пор продолжительные воздушные бомбардировки позиций этой йеменской группировки коалиционными силами во главе с Саудовской Аравией привели к еще большим разрушениям городов и нищете населения.

Несмотря на это, начиная с ноября прошлого года, боевики-хуситы продемонстрировали свою способность препятствовать морским перевозкам на важном торговом маршруте, вынудив Великобританию и США нанести ответный удар.

Возникший конфликт может иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Где находится Йемен и почему он стратегически важен?

Способность группировки хуситов препятствовать морским перевозкам во многом обусловлена географическим положением контролируемой ими территории.

С момента захвата власти в 2014 году поддерживаемые Ираном боевики контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сану, север страны и побережье Красного моря.

В их власти оказывается Баб-эль-Мандебский пролив, этот кратчайший морской путь, соединяющий Европу с Азией.

Почему хуситы атакуют суда в Красном море?

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, с 19 ноября 2023 года боевики-хуситы совершили не менее 26 нападений на торговые суда, проходящие через южную часть Красного моря и Аденский залив.

Хуситы утверждают, что эти атаки - ответ на израильское наступление в Газе, добавляя, что их цель - суда, так или иначе связанные с Израилем.

Однако критики указывают, что многие из недавних нападений были совершены на суда, никак не связанные с этой страной. По их мнению, хуситы используют ситуацию в Газе, чтобы повысить свою популярность в мусульманском мире, продемонстрировать свои возможности и доказать Ирану, что они могут быть эффективным союзником.

Какова военная мощь хуситов?

В недавних атаках на суда в Красном море хуситы использовали крылатые и баллистические ракеты, а также БПЛА и безэкипажные надводные аппараты (USV).

Во время своих первых нападений боевики также высаживались на палубу судов или пытались их захватить с помощью небольших катеров и вертолетов.

БПЛА или так называемые беспилотники-камикадзе, которые используют хуситы — это, предположительно, беспилотники Qasef.

Вероятно, боевики также запускают более дальнобойные дроны Samads с характерным V-образным хвостовым оперением — изначально это оружие было приобретено хуситами для использования в конфликте с Саудовской Аравией.

По данным Вашингтонского института ближневосточной политики, у группировки хуситов есть различные противокорабельные крылатые ракеты с радиусом действия от 80 до 300 км, включая ракеты Sayyad и Sejjil.

По данным аналитического центра, противокорабельные баллистические ракеты этой группировки тоже могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Эти ракеты гораздо сложнее перехватить, поскольку они летят по более высокой траектории и наносят удар очень быстро. Для этого необходима «своевременная разведка целей, предоставляемая беспилотниками, кораблями или партнерскими силами», утверждает Вашингтонский институт.

Как сказал Би-би-си морской историк Сал Меркольяно, баллистические и крылатые ракеты более опасны, чем беспилотники, поскольку «они оснащены более крупными боеголовками и обладают большей кинетической силой».

По словам Меркольяно, одноразовых беспилотников просто больше, потому что они дешевле и их легче собирать, но в то же время они и более медленные.

Эти беспилотники наносят удар выше ватерлинии судна, поэтому могут привести к пожару.

По мнению Сала Меркольяно, безэкипажные надводные аппараты (USV) вызывают наибольшую тревогу, «потому что они поражают судно у ватерлинии, что приводит к проникновению воды внутрь и затоплению судна».

По данным ВМС США, в нынешнем конфликте хуситы впервые использовали беспилотное надводное судно, начиненное взрывчаткой — это произошло 4 января. Оно взорвалось на международных торговых морских путях.

«К счастью, обошлось без жертв, ни одно судно не пострадало, но применение одноразового ударного USV вызывает беспокойство», — заявил в тот день командующий ВМС США вице-адмирал Брэд Купер, охарактеризовав атаку как использование «нового потенциала» хуситов.

По словам правительства Саудовской Аравии, хуситы использовали USV еще в январе 2017 года при нападении на саудовский фрегат «Аль-Мадина», а также в марте 2020 года во время «неудачной попытки нападения на нефтяной танкер, направлявшийся в город Аден в Йемене».

Какой поддержкой обладают хуситы?

Хуситы объявили себя частью так называемой оси сопротивления, в которую также входит ливанская группировка «Хезболла», режим Асада в Сирии, боевики ХАМАС в секторе Газа и другие поддерживаемые Ираном группировки, выступающие против Израиля и США.

В феврале 2023 года правительство Великобритании заявило, что представило в ООН «доказательства, указывающие на прямую связь между иранским государством и контрабандой ракетных систем, используемых хуситами для нападения на Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты».

Правительство Великобритании заявило, что корабль Королевского военно-морского флота HMS Montrose дважды в начале 2022 года конфисковывал иранское оружие со скоростных катеров, управляемых контрабандистами в международных водах к югу от Ирана.

По информации Британии, в состав груза входили ракеты класса «земля-воздух», двигатели для крылатых ракет класса «земля-поверхность» и коммерческий беспилотник-квадрокоптер, предназначенный для ведения разведки.

Смогут ли авиаудары США остановить хуситов?

США, Великобритания и десятки других стран в декабре 2023 года предупреждали хуситов о необходимости прекратить атаки.

США и другие государства сформировали международную военную коалицию Operation Prosperity Guardian, чтобы решить проблему безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива.

В ночь на пятницу 11 января авиация и корабли США и Великобритании нанесли удары по военным объектам группировки хуситов.

"Силы США в сотрудничестве с Великобританией, Австралией, Бахрейном, Канадой и Голландией поразили более 60 целей в 16 точках, используемых повстанцами Хути в Йемене", — говорилось в сообщении ВВС США.

Однако аналитики отмечают, что даже многолетние авиаудары Саудовской Аравии и ее союзников не привели к разгрому йеменской группировки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055648-rakety-bespilotniki-kamikadze-bezekipazhnye-nadvodnye-apparaty-kakoe-oruzhie-primenyayut-husity-v-krasnom-more/

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