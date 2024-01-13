Выборы президента Тайваня: идет подсчет голосов, кандидат от правящей партии сторонников независимости от Китая лидирует с минимальным отрывом
Опубликовано:
В субботу жители Тайваня проголосовали на президентских выборах. Люди начали занимать очереди у избирательных участков еще до их открытия. По предварительным данным, явка очень высокая.
Фаворитом гонки является кандидат от правящей партии 64-летний Уильям Лай (или Лай Циндэ), которого власти материкового Китая называют сепаратистом.
В случае победы о намерен сократить экономическую зависимость от Пекина и продолжить укреплять отношения с США.
Его главный оппонент – кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, напротив, выступает за сближение с материковым Китаем.
По промежуточным данным подсчета голосов, Лай опережает Хоу на несколько процентных пунктов. На данный момент Лай набрал 37%, у кандидата от оппозиции - 34%.
Это ожидаемый расклад. Различные предвыборные опросы прогнозировали плотную гонку с небольшим, но уверенным преимуществом Уильяма Лая.
Также впервые в истории политики Тайваня вызов двум главным партиям бросил кандидат от третьей – очень популярной среди молодежи. Он показывает лучший результат, чем ожидалось, но не составляет серьезную конкуренцию.
Окончательные результаты голосования должны стать ясны к концу дня субботы, однако официальные итоги будут подведены через несколько дней.
За выборами на Тайване наблюдает весь мир, так как Пекин грозит острову войной в случае, если по их итогам тайваньцы захотят объявить о формальной независимости от Китая.
Накануне выборов китайские вооруженные силы значительно повысили активность вокруг Тайваня.
Тайваньское Министерство обороны заявляет, что в воздухе вокруг острова курсируют восемь китайских военных самолетов, один из которых нарушил воздушное пространство с юго-западной стороны в шесть утра по местному времени – незадолго до открытия избирательных участков.
Также в субботнем заявлении Минобороны Тайваня говорится, что шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.
«Вооруженные силы [Тайваня] следят за ситуацией. Боевым воздушным патрулям, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам поручено реагировать на враждебные действия в случае необходимости», — заявило военное ведомство Тайваня.
Ранее США не раз заявляли, что вмешаются в ситуацию в регионе в случае военной агрессии со стороны Пекина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055326-vybory-prezidenta-tayvanya-idet-podschet-golosov-kandidat-ot-pravyaschey-partii-storonnikov-nezavisimosti-ot-kitaya-lidiruet-s-minimalnym-otryvom/