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Выборы президента Тайваня: идет подсчет голосов, кандидат от правящей партии сторонников независимости от Китая лидирует с минимальным отрывом

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Флаги Тайваня
Флаги Тайваня. Фото: pratan ounpitipong/Getty Images

В субботу жители Тайваня проголосовали на президентских выборах. Люди начали занимать очереди у избирательных участков еще до их открытия. По предварительным данным, явка очень высокая.

Фаворитом гонки является кандидат от правящей партии 64-летний Уильям Лай (или Лай Циндэ), которого власти материкового Китая называют сепаратистом.

В случае победы о намерен сократить экономическую зависимость от Пекина и продолжить укреплять отношения с США.

Его главный оппонент – кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи, напротив, выступает за сближение с материковым Китаем.

По промежуточным данным подсчета голосов, Лай опережает Хоу на несколько процентных пунктов. На данный момент Лай набрал 37%, у кандидата от оппозиции - 34%.

Это ожидаемый расклад. Различные предвыборные опросы прогнозировали плотную гонку с небольшим, но уверенным преимуществом Уильяма Лая.

Также впервые в истории политики Тайваня вызов двум главным партиям бросил кандидат от третьей – очень популярной среди молодежи. Он показывает лучший результат, чем ожидалось, но не составляет серьезную конкуренцию.

Окончательные результаты голосования должны стать ясны к концу дня субботы, однако официальные итоги будут подведены через несколько дней.

За выборами на Тайване наблюдает весь мир, так как Пекин грозит острову войной в случае, если по их итогам тайваньцы захотят объявить о формальной независимости от Китая.

Накануне выборов китайские вооруженные силы значительно повысили активность вокруг Тайваня.

Тайваньское Министерство обороны заявляет, что в воздухе вокруг острова курсируют восемь китайских военных самолетов, один из которых нарушил воздушное пространство с юго-западной стороны в шесть утра по местному времени – незадолго до открытия избирательных участков.

Также в субботнем заявлении Минобороны Тайваня говорится, что шесть китайских военных кораблей взяли остров в кольцо.

«Вооруженные силы [Тайваня] следят за ситуацией. Боевым воздушным патрулям, кораблям ВМФ и наземным ракетным системам поручено реагировать на враждебные действия в случае необходимости», — заявило военное ведомство Тайваня.

Ранее США не раз заявляли, что вмешаются в ситуацию в регионе в случае военной агрессии со стороны Пекина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055326-vybory-prezidenta-tayvanya-idet-podschet-golosov-kandidat-ot-pravyaschey-partii-storonnikov-nezavisimosti-ot-kitaya-lidiruet-s-minimalnym-otryvom/

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