Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. В последний раз сообщалось о том, что актер сильно болел и попал в больницу, передает РИА Новости.

Как сообщает российское издание, народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Данный факт подтвердили в Малом театре.

"Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и месте прощания Малый театр сообщит дополнительно.

Как сообщается на сайте РИА Новости, Юрий Соломин — народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Он родился 18 июня 1935 года в городе Чите в творческой семье - родители были профессиональными музыкантами.

В 1953 году Юрий Соломин поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, а окончив его — сразу же был принят в Государственный академический Малый театр. За спиной у артиста — свыше 50 ролей русского и западного репертуара.

Играл роли актер Соломин и в кино. Среди известных — "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства" и другие.

В 1988 году Соломин был избран коллективом театра, а затем назначен правительством России на пост худрука малого театра России.