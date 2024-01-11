Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Опубликовано:

Юрий Соломин
Юрий Соломин. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин. В последний раз сообщалось о том, что актер сильно болел и попал в больницу, передает РИА Новости.

Как сообщает российское издание, народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Данный факт подтвердили в Малом театре.

"Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и месте прощания Малый театр сообщит дополнительно.

Как сообщается на сайте РИА Новости, Юрий Соломин — народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Он родился 18 июня 1935 года в городе Чите в творческой семье - родители были профессиональными музыкантами.

В 1953 году Юрий Соломин поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, а окончив его — сразу же был принят в Государственный академический Малый театр. За спиной у артиста — свыше 50 ролей русского и западного репертуара.

Играл роли актер Соломин и в кино. Среди известных — "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам", "Адъютант его превосходительства" и другие.

В 1988 году Соломин был избран коллективом театра, а затем назначен правительством России на пост худрука малого театра России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055052-umer-narodnyy-artist-sssr-yuriy-solomin/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.