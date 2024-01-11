Китай смягчит требования для въезда иностранных туристов

Китай смягчает визовые требования для иностранцев в стремлении стимулировать развитие туризма в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Правительство Китая стремится сделать страну привлекательным направлением для бизнеса, образования и туризма. Национальная иммиграционная администрация Китая разработала план, состоящий из пяти шагов, который упростит въезд в страну для иностранцев.

В частности, план включает в себя разрешение иностранцам подавать заявления на повторные визы, упрощение процедуры подачи заявления на получение визы. Кроме того, люди, которым необходимо срочно въехать в Китай по работе или по другим причинам, смогут подавать заявление на получение визы по прибытию.

Эти шаги являются частью более широких усилий Китая по привлечению иностранных путешественников, поскольку страна открыла границы в начале 2023 года после снятия ограничений, связанных с пандемией. В прошлом году Китай предоставил большему количеству стран безвизовый въезд, одновременно увеличивая количество прямых рейсов из других стран.