Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил Би-би-си высокопоставленный чиновник.

Захват вертолета подтвердил Би-би-си министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан.

Вертолет направлялся в город Висил, который расположен недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные силы и отряды «Аш-Шабаб». Он приземлился на подконтрольной группировке территории в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

Представитель сомалийских вооруженных сил майор Хассан Али сказал агентству Reuters, что на борту вертолета находилось несколько иностранцев и два местных жителя.

«На нем были медицинские материалы и он должен был перевозить раненых военных из региона Гальгудуд», — сказал Али.

ООН пока не прокомментировала эту информацию.

Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.

Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира) и была создана в 2004 году.