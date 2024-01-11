Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

Опубликовано:

Вертолет
Вертолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сомалийская вооруженная исламистская группировка «Аш-Шабаб» захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил Би-би-си высокопоставленный чиновник.

Захват вертолета подтвердил Би-би-си министр безопасности региона Галмудуг Мохамед Абди Адан.

Вертолет направлялся в город Висил, который расположен недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные силы и отряды «Аш-Шабаб». Он приземлился на подконтрольной группировке территории в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

Представитель сомалийских вооруженных сил майор Хассан Али сказал агентству Reuters, что на борту вертолета находилось несколько иностранцев и два местных жителя.

«На нем были медицинские материалы и он должен был перевозить раненых военных из региона Гальгудуд», — сказал Али.

ООН пока не прокомментировала эту информацию.

Вооруженная группировка «Аш-Шабаб» контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.

Эта исламистская группировка связана с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира) и была создана в 2004 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054896-somaliyskie-povstantsy-zahvatili-vertolet-oon/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.