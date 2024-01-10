Горе произошло в семье Дональда Трампа

Умерла мать супруги экс-президента США Дональда Трампа. Мелания Трамп сообщила эту новость сегодня в своем микроблоге в соцсети X, передает NUR.KZ.

Амалия Кнавс скончалась в возрасте 78 лет.

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие", - написала бывшая первая леди США.

Амалия Кнавс. Фото: Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Как пишет The Independent, родители Мелании Трамп стали гражданами США только в 2018 году.

Виктор и Амалия Кнавс (родом из Словении) были приведены к присяге в качестве граждан США после того, как дочь проспонсировала их грин-карты.

Юрист Майкл Уайлдс, который представляет интересы супруги Трампа, отметил, что Кнавсы подали заявление на получение гражданства самостоятельно и не получали никаких поблажек или особого отношения.

Издание подчеркивало, что сам же Дональд Трамп является критиком такой системы натурализации.